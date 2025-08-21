台股第3季高檔震盪 具高息搭配成長策略有看頭

近來台股大洗三溫暖，日前甫創新高後，雖一度受到美國政府半導體政策方向與AI前景等雜音干擾而出現較大幅度拉回，但在短暫跌深後，21日再度展現反彈走勢；法人認為，在美股、台股高檔震盪格局下，具高息搭配成長策略有看頭。

根據集保基金觀測站資訊，台股高息主題主、被動式ETF交投今年來日均成交股量表現，除了部分老字號ETF上榜外，下半年加入戰場的主動安聯台灣高息基金（00984A），也因為市場上第一檔主題訴求高股息、但又同時加入成長因子的主動式ETF，擠進台股高息主題主、被動ETF交投前十名。

法人表示，觀察擠進台股高息主題主、被動ETF交投前十名，其最近一周及最近一個月表現，具有成長與股息等多因子加持者，表現相對抗跌；這類主題交投熱度不一，也顯示伴隨股市來到相對高點、降息風將起，下半年投資人在追求穩定現金流的同時，也更想在多變的大環境下兼顧潛在成長機會。

主動安聯台灣高息基金經理人施政廷表示，今年除息行情結果顯示填息成功率僅六成多、且科技股與傳統產業表現分化，策略上建議鎖定第3季股息高峰期，擴大高股息配置，把握收息黃金時點，同時保持動態配置，靈活切換股息策略與成長策略。

展望後市，施政廷表示，投資人關注22日將登場的全球央行年會，市場聚焦聯準會主席鮑爾的談話是否釋出9月降息訊號。面對近期市場來到高點後的高檔震盪，在投資組合中加入多元分散，同時具有股息與成長資產，應是較佳的應對策略。

布局上，施政廷表示，擴大息收與超額報酬來源的同時，也聚焦高息與穩健現金流兼具的標的，並可挑選採取「多投資策略」的來靈活應對市場震盪與變化，把握以穩健核心高股息策略作為核心配置、搭配具股價成長的超額報酬策略作為加值選項的投資主軸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。