快訊

台股反彈上漲336點就安啦？法人曝後續恐有六大疑慮 危機並未化解

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

周刊爆「與住持關係密切」…林岱樺強調絕非事實 自曝過去職場戀情

台股第3季高檔震盪 具高息搭配成長策略有看頭

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

近來台股大洗三溫暖，日前甫創新高後，雖一度受到美國政府半導體政策方向與AI前景等雜音干擾而出現較大幅度拉回，但在短暫跌深後，21日再度展現反彈走勢；法人認為，在美股、台股高檔震盪格局下，具高息搭配成長策略有看頭。

根據集保基金觀測站資訊，台股高息主題主、被動式ETF交投今年來日均成交股量表現，除了部分老字號ETF上榜外，下半年加入戰場的主動安聯台灣高息基金（00984A），也因為市場上第一檔主題訴求高股息、但又同時加入成長因子的主動式ETF，擠進台股高息主題主、被動ETF交投前十名。

法人表示，觀察擠進台股高息主題主、被動ETF交投前十名，其最近一周及最近一個月表現，具有成長與股息等多因子加持者，表現相對抗跌；這類主題交投熱度不一，也顯示伴隨股市來到相對高點、降息風將起，下半年投資人在追求穩定現金流的同時，也更想在多變的大環境下兼顧潛在成長機會。

主動安聯台灣高息基金經理人施政廷表示，今年除息行情結果顯示填息成功率僅六成多、且科技股與傳統產業表現分化，策略上建議鎖定第3季股息高峰期，擴大高股息配置，把握收息黃金時點，同時保持動態配置，靈活切換股息策略與成長策略。

展望後市，施政廷表示，投資人關注22日將登場的全球央行年會，市場聚焦聯準會主席鮑爾的談話是否釋出9月降息訊號。面對近期市場來到高點後的高檔震盪，在投資組合中加入多元分散，同時具有股息與成長資產，應是較佳的應對策略。

布局上，施政廷表示，擴大息收與超額報酬來源的同時，也聚焦高息與穩健現金流兼具的標的，並可挑選採取「多投資策略」的來靈活應對市場震盪與變化，把握以穩健核心高股息策略作為核心配置、搭配具股價成長的超額報酬策略作為加值選項的投資主軸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 高股息

延伸閱讀

台股反彈300點、台幣將持續走弱！郭哲榮：00687B近期的表現正是例子

再貶逾1角、新台幣貶回30.4元 誠實豆沙包有效

挪威主權基金加持的CPO股─波若威

施壓降息出新招？川普要求Fed理事庫克辭職

相關新聞

金融股領息轉買00757、00924展望市值型！真星華：00919預計10月建倉完畢

華南金、合庫金於8／13除權息，出清零股收回資金，9月領到配股留作明年領紀念品之用。這筆資金拿來買1張00924、100股00757，當前庫存前者2張、後者1張，「站穩高股息、展望市值型」是接下來的方針。

台股從創高到單日大跌700點…不爽也沒辦法？美國主導國際局勢！00950B成唯一A級債殖利率破6％

美國總統川普日前在白宮同時會見澤倫斯基與多位歐洲領袖，氣氛雖然比年初緊張對峙時緩和許多，但會後依舊缺乏具體承諾。這種「和樂融融，但成果有限」的場面，再次凸顯一個現實：國際局勢仍由美國主導，不管市場開不

一次參與美國50大企業成長動能 貝萊德投信宣布009813將開募

貝萊德投信今天宣布，全新ETF產品「貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF」（基金之配息來源可能為收益平準金...

00981A、00982A比0050更好？稀飯：賺多但也有腰斬危機、短線長期追求不同

最近很多人問我：「主動式ETF是不是比傳統被動式更好？」、「長期投資不是選主動式ETF更好嗎？」我的答案是：不一定，這要看你的投資目標。 主動式ETF這3個多月的確很亮眼，因爲當初成立的時候再低基期，且大盤在漲，它們追求的就是「超額報酬」。但也要留意，像00981A、00982A這類ETF，現階段多半重押在熱門、強勢股上，像是奇鈜、台光電、川湖等等，一旦市場或產業走勢不如預期，跌幅可能比你想像更兇，腰斬也不是不可能。 所以，回到兩個核心問題：你有沒有把「追求超額報酬」設為長期目標？你有沒有心理準備承受回檔時的劇烈波動？

台股大跌700點！00878成交量衝16萬張 網：跌才是撿便宜好時機

台股20日受美股科技股重挫拖累，單日大跌逾700點，市場再度陷入恐慌。不過，在盤面震盪時，反而引發投資人聚焦「高股息ETF是不是最佳進場點」。 觀察數據，持股台積電比重超過三成的ETF，昨日跌幅

配息穩＋費用低！00945B年化殖利率近8％…穩居第一 00741B、00710B收益差在哪？

隨著高股息ETF配息趨緩，不少投資人開始將目光轉向債券市場。根據統計，無論是美國公債、投資等級債或非投資等級債，近來都出現價格反彈，其中「非投資等級債ETF」因收益率更高，成為市場焦點。 根據最新資

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。