一次參與美國50大企業成長動能 貝萊德投信宣布009813將開募

貝萊德投信今天宣布，全新ETF產品「貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF」（基金之配息來源可能為收益平準金）（009813）已取得金管會核准，擬於9月30日至10月3日募集。貝萊德投信董事長謝宛芝表示，推出009813是貝萊德深化在台產品線的重要一步，S&P標普則為全球最多ETF追蹤的指數編製機構，雙強合作不僅展現國際級專業實力，也凸顯對台灣市場的重視。

儘管全球政經情勢充滿挑戰，美國企業依舊展現高度韌性與創新力，特別是持續創新的科技正快速推動醫療、工業、金融等產業的成長，帶來實質營收貢獻。

009813基金經理人楊貽甯表示，「009813聚焦標普500中市值前50大企業，成分股涵蓋資訊科技、通訊服務、金融、消費、醫療保健等核心產業，入選企業皆為全球產業領導者，包括輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Meta與特斯拉（Tesla）等，堪稱美股全明星陣容。以產業比重來看，資訊科技高達46%，通訊服務與金融則分別占15%與11%，充分反映美國當前經濟成長的主要動能。」

謝宛芝說，「台灣資本市場正加速與國際接軌，投資人對專業化、全球化商品的需求日益殷切。貝萊德iShares擁有25年ETF管理經驗，全球ETF資產管理規模突破4.8兆美元，是全球具指名度的ETF品牌，希望透過貝萊德iShares，逐步發行更多具多元性與靈活策略的ETF產品，成為投資人資產配置中不可或缺的一環。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。