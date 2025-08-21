債蛙翻身 鮑爾談話前夕降息題材點火

美國聯準會主席鮑爾將於8月22日於全球央行年會發表重要談話，市場高度關注其對未來貨幣政策的表態，在降息預期持續發酵下，國內資金轉向債券市場，債券型ETF淨流入資金大幅增加，為近一年來罕見的強勢走勢，與股市近日疲弱表現形成強烈對比。

根據芝加哥商品交易所FedWatch工具最新數據，市場對聯準會9月降息一碼的預期機率達84.8%，較7月底近98%的高峰略有回落，但仍處高檔。富蘭克林華美投信FT投資級債20+ ETF（00982B）基金經理人洪慧珊指出，雖然7月通膨數據高於預期，加上美元走強，可能使鮑爾談話維持先前觀望數據的論調，但美國經濟成長趨緩、就業市場降溫等因素，仍支撐降息預期。

摩根大通最新調查顯示，美債投資人已從空頭部位轉為中性，比重創一個月新高，反映市場悲觀情緒逐漸消散。這波情緒轉變，正與投等債ETF近期強勢表現相呼應。

過去一年債市表現相對疲弱，投資人備感煎熬，但近期債市明顯回溫。據CMoney統計，台灣上周ETF市場資金淨流出238.2億元，股票型流出155.2億元最多，反觀債券型ETF淨流入102.9億元，更較前周大幅增加377.3億元。

值得注意的是，在這波債券價格回升同時，投等債殖利率仍維持高檔優勢。以ICE 20年期以上BBB級成熟市場美元公司債指數為例，截至上月底殖利率仍逾6%，仍高於自2022年升息以來至今的平均水準，兼具息收與價差雙重投資價值。

洪慧珊指出，投等債信用利差處歷史相對低位，反映發債企業體質穩健，違約風險極低。相較於近期那斯達克指數創4月來最大單日跌幅，股市多頭動能趨緩，投等債在不確定環境中更具防禦性。

為因應當前的市場挑戰，FT投資級債20+ ETF（00982B）提供一個合適的投資選擇。基金追蹤ICE 20年期以上BBB級成熟市場美元公司債指數，嚴格篩選BBB+、BBB、BBB-等級債券，確保信用品質，並透過國家、產業分散配置，共持有219檔債券，提升穩定性，為投資人提供優質控制風險的工具，豐富資產配置選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。