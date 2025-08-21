貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF 009813正式開募

貝萊德投信21日宣布，全新ETF產品「貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF」（009813）已經正式取得金管會核准，擬於9月30日至10月3日進行募集。該ETF追蹤標普500卓越50指數，成分股囊括美國市值50大龍頭企業，涵蓋科技、醫療、金融、消費等核心產業，讓台灣投資人以單一產品即可參與全球龍頭企業的成長動能。貝萊德投信深耕台灣多年，持續引進兼具國際視野與在地需求的多元化投資解決方案，協助投資人掌握環球市場契機。

貝萊德投信董事長謝宛芝表示：「台灣資本市場正加速與國際接軌，投資人對專業化、全球化商品的需求日益殷切。貝萊德iShares擁有25年ETF管理經驗，全球ETF資產管理規模突破4.8兆美元，是全球具指名度的ETF品牌，我們希望透過貝萊德iShares，逐步發行更多具多元性與靈活策略的ETF產品，成為投資人資產配置中不可或缺的一環。」

謝宛芝進一步強調，009813的推出，是貝萊德深化在台產品線的重要一步，S&P標普則為全球最多ETF追蹤的指數編製機構。雙強合作不僅展現國際級專業實力，也凸顯對台灣市場的重視。

儘管全球政經情勢充滿挑戰，美國企業依舊展現高度韌性與創新力，特別是持續創新的科技正快速推動醫療、工業、金融等產業的成長，帶來實質營收貢獻。

009813基金經理人楊貽甯表示：「009813聚焦標普500中市值前50大企業，成分股涵蓋資訊科技、通訊服務、金融、消費、醫療保健等核心產業，入選企業皆為全球產業領導者，包括輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Meta與特斯拉（Tesla）等，堪稱美股全明星陣容。以產業比重來看，資訊科技高達46%，通訊服務與金融則分別占15%與11%，充分反映美國當前經濟成長的主要動能。」

今年適逢貝萊德iShares成立25周年，作為全球最大ETF發行商，貝萊德iShares於全球超過25個市場提供超過1,600檔產品，管理資產規模突破4.8兆美元。憑藉貝萊德iShares的規模優勢、產品品質與創新能力，貝萊德持續將全球領先的投資解決方案引進台灣，提供具透明度、高交易效率與國際品質的投資工具，協助本地投資人優化資產配置、掌握長期財富增長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。