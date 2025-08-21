金融股領息轉買00757、00924展望市值型！真星華：00919預計10月建倉完畢
華南金、合庫金於8月13日除權息，出清零股收回資金，9月領到配股留作明年領紀念品之用。這筆資金拿來買1張00924、100股00757，當前庫存前者2張、後者1張，「站穩高股息、展望市值型」是接下來的方針。
站穩高股息
預計10月左右00919建倉完畢，然後改建倉0056到退休。先用高股息etf準備好現金流，滿足生活開銷及再投資的需求。
展望市值型
規劃以00924為主、00757為輔。退休前有空餘閒錢慢慢買(因為資金主力在高股息)；退休後全力買，借重其成長性，拉高整體資產報酬率。
願景
退休階段，部分股息用於生活支出，其餘再投資市值型後，期望平均每年總體報酬率有6%以上，65歲前的資產比退休時翻一倍以上。
◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
