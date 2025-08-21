金融股領息轉買00757、00924展望市值型！真星華：00919預計10月建倉完畢

最近很多人問我：「主動式ETF是不是比傳統被動式更好？」、「長期投資不是選主動式ETF更好嗎？」我的答案是：不一定，這要看你的投資目標。 主動式ETF這3個多月的確很亮眼，因爲當初成立的時候再低基期，且大盤在漲，它們追求的就是「超額報酬」。但也要留意，像00981A、00982A這類ETF，現階段多半重押在熱門、強勢股上，像是奇鈜、台光電、川湖等等，一旦市場或產業走勢不如預期，跌幅可能比你想像更兇，腰斬也不是不可能。 所以，回到兩個核心問題：你有沒有把「追求超額報酬」設為長期目標？你有沒有心理準備承受回檔時的劇烈波動？

