想領息又怕風險？雷龍：00950B靠A級信評、中天期設計打出高CP值

在利率下行環境中，債券ETF是許多投資人的首選，不僅提供固定收益，也有機會於降息周期啟動時獲價差，雷龍列出17檔投等債ETF比較表供參。

然而長債有較多不確定因素，短債則報酬相對低，那麼是否有折衷方法呢？

本篇雷龍來介紹一檔中天期債券，票息率比短債高、利率風險比長債低，在收益與風險間取得平衡，一起來看看吧！

投等債ETF比較表

1.00725B—年化殖利率6.71% 2.00980B—年化殖利率6.55% 3.00950B—年化殖利率6.02% 4.00937B—年化殖利率6.01% 5.00740B—年化殖利率5.84% 6.00966B—年化殖利率5.83% 7.00968B—年化殖利率5.78% 8.00720B—年化殖利率5.65% 9.00933B—年化殖利率5.59% 10.00792B—年化殖利率5.58%

中天期債券高CP

由於上頁前兩名皆是BBB等級債，00950B為純A級債券，適合對債券陌生、違約風險承受度沒那麼高但想要有一定配息率的投資者。

接下來雷龍會挑這檔純A級的中天期債券ETF著重介紹；00950B追蹤指數主要持有10~15年的中天期債券，風險報酬比優於短天期與長天期債券，也就是承擔相同的風險能獲得較高的報酬，CP值頗高。

與月配高股息ETF比較

1.00950B—年化殖利率6.02% 2.00939—年化殖利率5.90% 3.00929—年化殖利率5.38% 4.00940—年化殖利率5.20% 5.00934—年化殖利率4.77% 6.00944—年化殖利率4.57% 7.00936—年化殖利率3.14% 8.00946—年化殖利率3.13%

00950B的年化殖利率較月配高股息ETF高，風險卻較低，適合喜愛領息的保守投資人。

基金檔案

ETF—凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金（00950B） 簡稱—凱基A級公司債 追蹤指數—彭博全球美元A級公司債券指數 經理費/保管費—0.2～0.3% / 0.05～0.1% 配息—月配息 風險等級—RR2(越高風險越大） 收益平準金—有 保管銀行—彰化銀行

00950B選股方式

選股池擴及全球—全球成熟市場（排除新興市場）企業發行美元計價付息債券。 A級篩選—鎖定信用評級為A級公司債；流通在外餘額大於5億美元以上。 挑選中天期—債券到期日需大於10年期（多介於10-15年期）。 票息設底—票面利率大於4.5%且為固定票息率的債券。

00950B近五次配息成績

00950B(中天期債)的平均票息率高於大部分的投資等級債，而其平均年化殖利率(6.54%)亦非常爭氣的配出更高收益；經濟數據影響著美國聯準會決策，美債殖利率在預期區間移動，在降息周期前，有票息撐腰的ETF，可替投資人帶來固定息收，度過市場動盪。

00950B配息資訊

每單位配發金額：0.068

當期現金殖利率：約0.5%（以8/18收盤價計算）

買後買進日：114/9/1

除息交易日：114/9/2

股利發放日：114/9/26

雷龍慢說

00950B持有來自多個國家的債券，產業分布多樣化，降低單一國家及行業風險，其信評分布皆為A級公司債，超乎預期的表現打敗BBB投等債及公債，6%以上的年化配息率名列投等債ETF TOP3，成績亮眼。

現今美國勞動指標顯示疲軟、7月CPI指數公布符合預期，提高聯準會9月降息機會，00950B有望獲資本利得，但市場風險仍不可不慎。

另債息屬於海外所得，收入小於750萬元不用繳所得稅，對於習慣領息或有資產配置需求的投資人非常有吸引力呢！

◎本文內容已獲 雷龍慢步 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。