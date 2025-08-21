快訊

川普最快本周祭晶片關稅 專家點名1企業是贏家：台積電恐付更高代價

為柯文哲刪羈押事由？黃國昌提案修刑訴法 法務部怒：縱容罪犯串證

博愛座走入歷史！交通部公布「優先席」圖示、新增1類圖案

台股從創高到單日大跌700點…不爽也沒辦法？美國主導國際局勢！00950B成唯一A級債殖利率破6％

聯合新聞網／ 綜合報導
00725B、00980B殖利率較高但集中BBB債，00950B則鎖定全球成熟市場A級公司債。記者曾學仁／攝影
00725B、00980B殖利率較高但集中BBB債，00950B則鎖定全球成熟市場A級公司債。記者曾學仁／攝影

美國總統川普日前在白宮同時會見澤倫斯基與多位歐洲領袖，氣氛雖然比年初緊張對峙時緩和許多，但會後依舊缺乏具體承諾。這種「和樂融融，但成果有限」的場面，再次凸顯一個現實：國際局勢仍由美國主導，不管市場開不開心，最後都只能接受這個遊戲規則。

投資人也感受到這種矛盾。台股才在台積電帶動下創下24,515點的歷史新高，ˇ馬上立刻反手大跌超過600點，短短幾天內從狂歡到震盪。當股市走勢難以預測，穩定收息的債券ETF就成了資產配置的重要選項。

根據最新配息數據，投資等級公司債ETF的年化殖利率大致落在4%到6%區間，其中前三名分別是：

國泰投資級公司債（00725B）

年化殖利率6.64%，目前最高，不過持債以BBB級為主，且採季配息。

台新特選IG債10+（00980B）

年化殖利率6.50%，同樣是BBB級主力，但提供月配息，吸引固定現金流族群。

凱基A級公司債（00950B）

年化殖利率6.02%，是唯一站上6%的A級債ETF，以月配息為特色，鎖定全球成熟市場、10年以上的A級公司債。

如果往下延伸觀察00937B、00968B、00740B等同類ETF，殖利率大多落在5.7%附近，表現不錯，但也同樣集中在BBB等級。換言之，殖利率略高的背後，必須承擔較大的信用風險。相比之下，00950B以A級債為核心，兼顧安全性與收益，成為投資人中間路線的選擇。

00950B追蹤的彭博全球美元A級公司債券指數，成分高達382檔，涵蓋成熟市場的大型企業。這些債券票息率普遍超過4.5%，存續期間設定在中天期區間，以最佳化風險報酬比。本次配息金額為0.068元，當期殖利率0.5%，換算年化約6.02%；最後買進日9/1，除息日9/2，配息將於9/26發放。若回顧近幾次紀錄，月配息金額都維持在0.068至0.079元間，現金流穩定。

在國際局勢不確定、台股劇烈震盪的環境下，投資人不得不承認「不爽也沒辦法」。正如同全球仍繞著美國旋轉，金融市場的走勢也往往超出預期。此時，00725B、00980B提供高殖利率但風險較高，00950B則是A級債中少見年化殖利率破6%的產品，展現了在震盪市況下穩健息收的另一種答案。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 現金流 資產配置 00950B凱基A級公司債 00980B台新特選IG債10+ 00725B國泰投資級公司債

延伸閱讀

台股今回神上漲！直雲「這考量」進可攻退可守：用一半資金做多

00981A、00982A比0050更好？稀飯：賺多但也有腰斬危機、短線長期追求不同

台指期急跌⋯空軍回補獲利逾12萬！網讚「不貪心節奏好」成獲勝關鍵

台股反彈300點、台幣將持續走弱！郭哲榮：00687B近期的表現正是例子

相關新聞

台股從創高到單日大跌700點…不爽也沒辦法？美國主導國際局勢！00950B成唯一A級債殖利率破6％

美國總統川普日前在白宮同時會見澤倫斯基與多位歐洲領袖，氣氛雖然比年初緊張對峙時緩和許多，但會後依舊缺乏具體承諾。這種「和樂融融，但成果有限」的場面，再次凸顯一個現實：國際局勢仍由美國主導，不管市場開不

00981A、00982A比0050更好？稀飯：賺多但也有腰斬危機、短線長期追求不同

最近很多人問我：「主動式ETF是不是比傳統被動式更好？」、「長期投資不是選主動式ETF更好嗎？」我的答案是：不一定，這要看你的投資目標。 主動式ETF這3個多月的確很亮眼，因爲當初成立的時候再低基期，且大盤在漲，它們追求的就是「超額報酬」。但也要留意，像00981A、00982A這類ETF，現階段多半重押在熱門、強勢股上，像是奇鈜、台光電、川湖等等，一旦市場或產業走勢不如預期，跌幅可能比你想像更兇，腰斬也不是不可能。 所以，回到兩個核心問題：你有沒有把「追求超額報酬」設為長期目標？你有沒有心理準備承受回檔時的劇烈波動？

台股大跌700點！00878成交量衝16萬張 網：跌才是撿便宜好時機

台股20日受美股科技股重挫拖累，單日大跌逾700點，市場再度陷入恐慌。不過，在盤面震盪時，反而引發投資人聚焦「高股息ETF是不是最佳進場點」。 觀察數據，持股台積電比重超過三成的ETF，昨日跌幅

配息穩＋費用低！00945B年化殖利率近8％…穩居第一 00741B、00710B收益差在哪？

隨著高股息ETF配息趨緩，不少投資人開始將目光轉向債券市場。根據統計，無論是美國公債、投資等級債或非投資等級債，近來都出現價格反彈，其中「非投資等級債ETF」因收益率更高，成為市場焦點。 根據最新資

大跌搶進這兩檔ETF成交量激增逾三倍 這一檔黑馬人氣高

空頭全力展開反撲，台股周三（20日）暴跌728點，跌幅近3%，投資人看準時機搶便宜，湧進市值型ETF市場，國泰台灣領袖5...

00878配息縮水、00915跌近-9％…高股息ETF真的不能買了嗎？

今年以來台股在AI題材帶動下強勢上攻，加權指數一路挑戰新高，含息報酬率約11%，大盤多頭氣勢如虹。相較之下，過去幾年大受歡迎的高股息ETF卻表現失色，不僅績效明顯落後大盤，部分產品的配息金額持續縮水，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。