台股從創高到單日大跌700點…不爽也沒辦法？美國主導國際局勢！00950B成唯一A級債殖利率破6％

美國總統川普日前在白宮同時會見澤倫斯基與多位歐洲領袖，氣氛雖然比年初緊張對峙時緩和許多，但會後依舊缺乏具體承諾。這種「和樂融融，但成果有限」的場面，再次凸顯一個現實：國際局勢仍由美國主導，不管市場開不開心，最後都只能接受這個遊戲規則。

投資人也感受到這種矛盾。台股才在台積電帶動下創下24,515點的歷史新高，ˇ馬上立刻反手大跌超過600點，短短幾天內從狂歡到震盪。當股市走勢難以預測，穩定收息的債券ETF就成了資產配置的重要選項。

根據最新配息數據，投資等級公司債ETF的年化殖利率大致落在4%到6%區間，其中前三名分別是：

國泰投資級公司債（00725B）

年化殖利率6.64%，目前最高，不過持債以BBB級為主，且採季配息。

台新特選IG債10+（00980B）

年化殖利率6.50%，同樣是BBB級主力，但提供月配息，吸引固定現金流族群。

凱基A級公司債（00950B）

年化殖利率6.02%，是唯一站上6%的A級債ETF，以月配息為特色，鎖定全球成熟市場、10年以上的A級公司債。

如果往下延伸觀察00937B、00968B、00740B等同類ETF，殖利率大多落在5.7%附近，表現不錯，但也同樣集中在BBB等級。換言之，殖利率略高的背後，必須承擔較大的信用風險。相比之下，00950B以A級債為核心，兼顧安全性與收益，成為投資人中間路線的選擇。

00950B追蹤的彭博全球美元A級公司債券指數，成分高達382檔，涵蓋成熟市場的大型企業。這些債券票息率普遍超過4.5%，存續期間設定在中天期區間，以最佳化風險報酬比。本次配息金額為0.068元，當期殖利率0.5%，換算年化約6.02%；最後買進日9/1，除息日9/2，配息將於9/26發放。若回顧近幾次紀錄，月配息金額都維持在0.068至0.079元間，現金流穩定。

在國際局勢不確定、台股劇烈震盪的環境下，投資人不得不承認「不爽也沒辦法」。正如同全球仍繞著美國旋轉，金融市場的走勢也往往超出預期。此時，00725B、00980B提供高殖利率但風險較高，00950B則是A級債中少見年化殖利率破6%的產品，展現了在震盪市況下穩健息收的另一種答案。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。