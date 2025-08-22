一掃前波陰霾…投等債ETF回暖！稀飯：00950B成A級唯一亮點

美金回到30元，對不少持有美元計價債券ETF的投資人來說，心情多少舒緩了一些。（只是我還沒買夠美股啊！）今年以來，台股債券ETF報酬率幾乎血流成河，5月時不論是美債、投資等級債，還是非投資等級債，都一度跌到-10%以上，讓人直呼「領息也救不了」。

不過近期情況逐漸改善，報酬率已經收斂到-5%左右，雖然距離翻正還有點差距，但至少開始往好的方向邁進。再加上市場對9月降息的預期升溫，整體氣氛也正慢慢轉好。

那麼，大家最關心的問題來了，前幾期債券ETF的配息一路下調，接下來有沒有機會「補點血」呢？我特別整理了近期幾檔投資級債ETF的配息表現，並搭配它們的票息率與淨值結構來觀察，帶你一起看看未來的配息潛力。

我整理10檔代表性的投資級債券ETF，包含8檔BBB級及2檔A級，最近一次配息與殖利率數據（截至8/15）：

從近期數據來看，投等債ETF的年化殖利率大多落在5.5%~6.5%區間，其中00725B最高達6.65%，而00980B、00937B、00950B則維持在6%左右，算是穩定水準。

而00950B屬於少數A級債券ETF。相較於多數以BBB級為主的產品，00950B在信用品質上更為穩健，違約風險更低，但殖利率依舊不輸同級對手，近一次配息0.068元，暴力年化殖利率約5.98%。

再來就看能不能維持，所以我統計一下它們目前的淨值組成：

目前這10檔債券ETF的資本利得普遍仍為負數，因此配息主要仰賴債息與平準金支撐。

像季配息的00725B、00720B，因為週期較長，帳上自然累積了較高的平準金；而00937B、00948B、00968B正好臨近除息，現階段大約保留了一個多月的債息，短期配息穩定度相對較高。

至於00950B、00959B、00966B則屬於月中評價，本週才會進行收益評估，所以帳上債息收入相對偏低。其中00966B的債息（0.0515）尚未回到上次配發的水準（0.065），仍有一段差距，比較擔心本月會有小幅調降的風險。

相比之下，00950B累積了0.0776的收益平準金，目前維持配息壓力不大，下半個月還會持續有債息入帳，我認為配息穩定度相對更有保障。

在10檔投等債ETF當中，00950B同時具備「A級信評」與「接近6%年化殖利率」的條件，這樣的組合相當罕見，不僅展現出較低的信用風險，收益水準也絲毫不遜於多數BBB級公司債。若降息行情啟動，00950B這類債券型ETF不僅能穩定領息，也有機會補回些許資本利得。

不過，債券的核心特性仍是「領息」為主，同時可降低稅務風險，適合有一定資產或需要穩定現金流的投資人。若擔心整體報酬動能不足，則可搭配部分市值型ETF或主動式ETF，以提升投資組合的成長性。

◎本文內容已獲 要不要來點稀飯套餐 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。