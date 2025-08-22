00950B、00980B月配、00725B季配！陳明君分析哪檔更適合收息族

快訊

投資級債ETF成績單：00725B殖利率6.64%、00980B 6.50%、00950B 6.02%，其中00950B主打A級公司債，近五次配息平均年化達6.4%，月月配息更吸引收息族關注。中央社
＊原文發文時間為8月19日

台股創高下一步

台北股市最近氣氛高漲，台積電股價在8月13日盤中創下1200元新高，AI資金持續助攻，台股在8月18日一度衝上24515點，歷經11個月再度寫下歷史新高。不過，台股的派對行情，其實落後美股好幾個月。美股標普500指數、那斯達克早在6月底就創新高，這兩個月持續不斷創高，道瓊指數甚至到8月中仍在刷新紀錄。

為什麼美股這麼強？

雖然川普2.0對全球強硬開徵關稅，美國7月生產者物價漲幅更創下三年來最大，顯示關稅已開始直接衝擊企業。但早前公布的7月消費者物價指數僅比上月上漲0.2%，通膨數據溫和，推測可能是企業自行吸收成本，尚未轉嫁給消費者。企業願意承擔，是因為營運狀況仍然良好。

根據FactSet分析，標普500指數中有81%的公司第2季盈餘優於預期，高於過去五年平均的78%。整體來看，企業上季每股盈餘比華爾街分析師預測高出8.4%。尤其美國大型科技企業表現亮眼，Meta、Microsoft、Alphabet在AI需求強勁下，展現高獲利與營收成長，也帶動公司債相關ETF價格近一個月溫和上漲近5%。

去年起，台灣投信發行不少投資級公司債ETF，有年配、季配與月配等選擇。多數投資人鎖定穩定收息與現金流，因此月配型產品更受青睞。這些ETF持有的公司債，大多在美國基準利率高點時發行，票面利率較高，投資人可領取更多利息。根據年化殖利率排名：

第一名是00725B國泰投資級公司債（6.64%）

第二名是00980B台新特選IG債10++（6.50%）

第三名是00950B凱基A級公司債ETF（6.02%）

在這三檔之中，00725B和00980B主要集中於BBB評等債，前者採季配，後者則與00950B一樣是月配。但00950B聚焦全球成熟市場的A級公司債，持債超過380檔，以美國大型企業為主，挑選到期10至15年、票息率高於4.5%的債券，有效控制波動；觀察近五次配息，00950B分別配發0.068、0.072、0.074、0.076與0.079，平均年化殖利率達6.4%，表現優於多數BBB投等債與公債，堪稱「A等生」。

隨著9月聯準會降息機率大增，根據8月15日FedWatch數據，9月降息機率已超過九成，美國財長貝森特甚至暗示基準利率應下調2碼，並認為應比目前水準低150至175個基點（6至7碼）。對於需要資產配置的投資人而言，降息前正是佈局債券的好時機。多數債券ETF價格尚未回到4月股災前的位置，位階相對低，如今進場布局，若9月再啟動降息，將有機會同時受惠利息與價格雙增。

00950B凱基A級公司債ETF 8月配息公告

配發金額：0.068
8/18收盤價：13.61
現金殖利率：約0.5%
最後買進日：9/1
除息交易日：9/2
股利發放日：9/26

◎本文內容已獲 財經主播 陳明君 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

