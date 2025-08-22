聽新聞
高息又月配…00945B年化配息近8％！林艾比：信用分散＋短存續期降低利率風險
債券可分為國債、公司債、金融債，其中公司債再分為投資等級債與非投資等級債。
投等債風險低、息率保守；非投等債則因風險高，殖利率通常更吸引人。
凱基美國非投等債（00945B）屬於非投等債ETF，主要投資美國Ba～B級公司債，排除CCC級以降低違約風險。
00945B基本資料
追蹤彭博美國1-5年Ba至B級債券指數
存續期短（1-5年），利率敏感度<長天期債
單一發行人持債比例<2％避免過度集中
每月配息
2024/4/22成立，目前規模約141億元
經理費0.3%，保管費0.06%
為何受到關注？
1.過去一年已實現年化配息率近8%，高於多數台股高股息ETF與投等債ETF。
3.近期台幣匯率相對穩定，減少美元資產匯損。
適合追求每月現金流、願意承擔較高信用風險、並看好美元利率下滑的投資人。但仍須留意利率循環、匯率走勢與市場波動。
00945B並非零風險，但在「高配息＋月配＋短天期」的設計下，對想要穩定領息又兼顧資產分散的投資人，具有一定參考價值。
