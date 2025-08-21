00981A、00982A比0050更好？稀飯：賺多但也有腰斬危機、短線長期追求不同

最近很多人問我：「主動式ETF是不是比傳統被動式更好？」、「長期投資不是選主動式ETF更好嗎？」我的答案是：不一定，這要看你的投資目標。

主動式ETF這3個多月的確很亮眼，因爲當初成立的時候再低基期，且大盤在漲，它們追求的就是「超額報酬」。但也要留意，像00981A、00982A這類ETF，現階段多半重押在熱門、強勢股上，像是奇鈜、台光電、川湖等等，一旦市場或產業走勢不如預期，跌幅可能比你想像更兇，腰斬也不是不可能。

所以，回到兩個核心問題：

1、你有沒有把「追求超額報酬」設為長期目標？ 2、你有沒有心理準備承受回檔時的劇烈波動？

舉例來說，昨天主動式ETF還很亮眼，今天卻立刻出現震盪：00981A跌了-2.76%、00982A跌了-2.04%、00980A跌了-1.53%，同期的0050元大台灣50，跌幅僅-0.19%。

主動式ETF跟「主動基金」本質類似，都靠經理人選股，只是多了ETF的透明、低費用、即時交易優勢。而目前主動式ETF還沒有經歷過真正的大回檔，未來經理人能不能守住績效，都是未知數。

相較之下，0050就是單純跟著台灣前50大企業走，靠台積電等權重股，長期走勢較明確、風險更也容易理解。

最後要提醒：績效好不好是一回事，你能不能抱得住又是另一回事。

投資市場裡，每個人進場的理由都不一樣，有人追求短線波動，有人鎖定長期存股。但你只會看到「很多人都在買」，卻不知道背後的動機。如果你只是因為人多就跟著進去，這樣的信念往往撐不久。一遇到波動齁，就開始慌張，反而賠在情緒裡。

說到底，你想要存股領息，還是想要賺波段？我自己其實也有小買一點主動式ETF，因為它的持股很多本來就是我平常會關注的公司。這些個股我也各自小買過幾檔，但不敢全壓，畢竟當時價位真的很高（啊雖然現在更高了）。

有些我曾經持有過，但中途抱不住，最後還是賣飛了。某種程度上，經理人的選股方向，跟我關注的清單其實有一定重疊，也是我會考慮投資一定部位的原因之一。

投資沒有標準答案，你可以用0050打底，再視情況搭配主動式ETF，積極一點就多加一些比例，重點是哪個組合能讓你安心，並且走得久。

不要總是用別人的標準衡量自己，因為那樣只會陷入FOMO，追逐不完的比較遊戲。世界之大，永遠有人比你更會挑、更會賺，但那不一定是你的人生目標。而這樣是你要的人生嗎？

◎本文內容已獲 要不要來點稀飯套餐 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。