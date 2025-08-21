台股大跌700點！00878成交量衝16萬張 網：跌才是撿便宜好時機

台股20日受美股科技股重挫拖累，單日大跌逾700點，市場再度陷入恐慌。不過，在盤面震盪時，反而引發投資人聚焦「高股息ETF是不是最佳進場點」。

觀察數據，持股台積電比重超過三成的ETF，昨日跌幅平均落在1.7%～3.41%之間；相較之下，高股息ETF因持股分散、殖利率優勢，波動相對有限，成為不少小資族討論的「抗震選擇」。

在Facebook投資社團中，不少網友留言表示「越跌越買，明天用大戶投加碼」、「現在美股跌，就是訊號」，更有投資人分享自己已經開始「撿00878」，理由是雖然今年配息連三降，但長線依舊穩健，前5次填息率高達8成，信心仍在。

數據也顯示，國泰永續高股息（00878）在本周成交量表現亮眼。週一除息後，股價短暫回落到20多元，立刻吸引投資人加碼，單日成交量突破16萬張，穩坐ETF人氣王。即使台股週三重挫，00878成交量仍有13.5萬張，高於多數同類型ETF。相比00919、00713等同樣受關注的高股息產品，00878依舊是目前唯一能與0050齊名、成交量破10萬張的高股息ETF。

法人分析，高股息ETF的優勢在於震盪時能吸收市場情緒。00878成分股包含聯電、聯發科、華碩等電子與半導體類股，在景氣回溫與AI應用需求推動下，後市具備填息動能。對於存股族而言，趁便宜加碼，降低持有均價，仍是不少人的共同策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。