配息穩＋費用低！00945B年化殖利率近8％…穩居第一 00741B、00710B收益差在哪？

隨著高股息ETF配息趨緩，不少投資人開始將目光轉向債券市場。根據統計，無論是美國公債、投資等級債或非投資等級債，近來都出現價格反彈，其中「非投資等級債ETF」因收益率更高，成為市場焦點。

根據最新資料，國內掛牌的非投資等級債ETF，過去一年已實現年化殖利率最高的是凱基美國非投等債（00945B），達到7.8%，居同類產品之首。其後依序為富邦全球非投等債（00741B）的7.08%、復華彭博非投等債（00710B）的5.85%、國泰1-5年非投等債（00727B）的5.66%。至於去年才掛牌的群益優選非投等債（00953B）、第一金優選非投等債（00981B），因成立未滿一年，尚無完整紀錄。

以00945B為例，成立以來維持月配息模式，近一年單位配息大多落在0.1元上下，即便在市場波動時短暫降至0.079元，最新一次已回升至0.081元。累計換算下來，年化殖利率仍接近8%，對於偏好現金流的投資人而言，穩定度具吸引力。

與投資等級債相比，非投資等級債因信用評等較低，理論上風險較高，但也因此提供更高收益。市場觀察指出，目前美國非投資等級企業多已完成再融資，短期債務壓力有限，違約風險仍在可控範圍，加上聯準會年底前降息機率升高，對非投等債的資金行情形成支撐。

若與其他同類產品比較，00945B具備三大優勢：第一，聚焦美國市場，能直接受惠於美國降息循環；第二，排除CCC級債券，降低潛在違約風險；第三，總費用率僅0.32%，在同類產品中屬於最低，長期投資時內扣費用壓力較小。

專家指出，非投等債ETF並非高風險的代名詞，只要企業體質穩健、存續天期控制合理，配息表現就能長期維持在水準之上。00945B憑藉近一年接近8%的年化殖利率，加上月月配息的規劃，已逐漸成為市場中最受矚目的非投等債代表。投資人若想在高股息之外尋找新的被動收入來源，不妨將此類商品納入觀察名單。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。