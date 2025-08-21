大跌搶進這兩檔ETF成交量激增逾三倍 這一檔黑馬人氣高

空頭全力展開反撲，台股周三（20日）暴跌728點，跌幅近3%，投資人看準時機搶便宜，湧進市值型ETF市場，國泰台灣領袖50（00922）成交量飆三倍，國泰臺灣加權正2（00663L）更是翻了四倍；國泰投信認為，美國總統川普對多國的對等關稅落地，加上匯損放緩，且目前景氣燈號處於代表穩定的綠燈階段，台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等台灣科技大廠第2季財報都繳出好成績，投資人可以把握時機，遇到拉回勇敢加碼市值型ETF，或透過台股正二ETF短線操作，跟著台灣企業一起成長。

國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇表示，00922今年至8月15日規模成長超過72%，受益人數也成長超過一成，堪稱市值型ETF黑馬，會這麼受到市場青睞，首先是因為00922價格親民，一張兩萬多即可入手；該基金聚焦市值大、流動性佳之50檔領袖級台股企業，台積電、鴻海、聯發科、台達電（2308）、緯穎（6669）、華碩（2357）都是成份股之一，具有成長潛力。投資人持有00922可望一手掌握台股半導體和AI概念股獲利契機，可採定期定額投資策略，時間拉長攤平成本。

蘇鼎宇補充，2025年股市高波動成為常態，積極型投資人可以留意配置槓桿型ETF國泰臺灣加權正2（00663L），以短打的方式追逐台股利多表現，該基金跟原型ETF不同之處在於，00663L追蹤臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數，成分股以台灣加權股價指數期貨為基礎，當市場波動加劇，台指期與台股加權指數之間的逆價差有望進一步擴大（現貨價格高於期貨價格），此時短線投資價值浮現，投資人可把握時機加碼，並耐心等待市場轉為正價差（期貨價格高於現貨價格）時，有機會享有超額報酬，不過要特別提醒投資人，槓桿型ETF屬高波動標的，不適合長期持有，投資前務必要評估自身的風險承受能力。

根據券商研究報告指出，隨著半導體、軟體及企業與消費領域利多持續發酵，過去幾個月對AI基礎設施的需求成長30-40％，但華爾街目前仍低估人工智慧驅動的潛在成長動能，國泰投信研究團隊分析，年初Deepseek問市，因其效能優越且價格低廉成為新寵兒，與OpenAI、Google AI競相搶奪AI市場，顯示AI領域競爭增加，正式進入成長期，發展AI半導體不可少，相關產業獲利成長可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。