00878配息縮水、00915跌近-9％…高股息ETF真的不能買了嗎？

今年以來台股在AI題材帶動下強勢上攻，加權指數一路挑戰新高，含息報酬率約11%，大盤多頭氣勢如虹。相較之下，過去幾年大受歡迎的高股息ETF卻表現失色，不僅績效明顯落後大盤，部分產品的配息金額持續縮水，也導致投資人熱情降溫、紛紛出場，但到底在經歷過高股息之亂後，高股息ETF是否真得不能投資了呢？今天一次搞明白。

現況：高股息ETF三大爭議

1.績效嚴重落後大盤

台股今年在科技股（特別是AI概念股）帶動下屢創一年來新高，然高股息ETF卻「漲時不漲、跌時更跌」。多數主流高股息ETF自年初以來含息總報酬幾乎在零軸附近徘徊，甚至不少產品是負報酬，僅有少數表現較佳的約+4%左右，下表比較了大盤與部分高股息ETF的年初至今回報：

指數/ETF 2025年以來總報酬率（含息） 備註 加權指數

（台股大盤） +11% AI熱潮推升，創全年新高。 00701

國泰股利精選30 +7.25% 高股息ETF績效冠軍（大型權值股為主）。 0056

元大高股息 +4% 最大規模高股息ETF，仍遠遜於大盤。 00878

國泰永續高股息 0% 人氣「國民ETF」，近季配息下調。 00915

凱基優選高股息30 –8.9% 近半年虧損近9%。

2.配息金額縮水 引發謠言風波

去年下半年以來，市場觀察到不少高股息ETF的每單位配息金額逐季下滑。許多投資人當初衝著7%～10%以上的年化配息率進場，未料持有後卻發現配息愈發「瘦」了。不僅如此，網路上一度瘋傳主管機關將出手禁止高股息ETF將資本利得拿來配息的傳聞，讓投資人更加憂心未來「領息越領越少」。

3.散戶出走潮浮現

隨著績效不振、配息疑慮升溫，今年以來高股息ETF的持有人數出現鬆動跡象。但這似乎也沒甚麼好意外，「投資人用腳投票」，當高股息ETF報酬不如預期，資金就會流向表現更好的標的（如市值型ETF或科技型ETF）。不過，需要注意的是，高股息ETF整體受益人數基礎依然龐大，依然是國內投資人數最多的ETF類型之一。例如00878號稱擁有186萬投資人，人手一張高股息ETF在台股市場蔚為風潮。

「三大」績效落後主因

但到底為何高股息ETF今年會明顯跑輸大盤？其實主要原因有以下結構性因素：

產業配置與市場主流脫節

大多數高股息ETF傾向持有高股利、低成長的成熟型公司，這些企業習慣將盈餘用於股息分配而非擴大資本支出。因此，其成分股以傳產、公用事業、金融以及部分較穩健的電子股為主。然而，今年台股最大的多頭引擎是AI概念的科技股，這些公司為了追求成長，往往將大量盈餘投入研發和資本支出，股利率相對較低。

結果，高股息ETF的持股錯過了AI浪潮。例如，許多傳統電子權值或中型股（如聯詠、聯電、瑞昱、可成、群光、和碩等）今年以來漲幅平平，因為它們與AI題材關聯度不高。即便是殖利率誘人的航運、紡織、電信等類股（如長榮、巨陽、中華電、鈺創、合作金庫等），缺乏時下熱門題材加持，股價表現相對黯淡。整體而言，高股息ETF的產業配置偏防禦，在AI科技股獨領風騷的行情中自然相形見絀。

新台幣升值衝擊出口類股

第二季台幣對美元大幅升值近一成，從3月約33元飆升至6月底約29.9元。台幣快速走強直接侵蝕了出口導向企業的利潤，匯兌損失成為許多上市櫃公司第二季財報的最大地雷。

富邦投顧董事長陳奕光指出，新台幣第二季勁升約10.97%，導致廠商匯損和毛利率雙雙受創，業外匯損金額遠超預期。對電子、機械等以美元計價接單的產業影響尤甚。這直接拖累了高股息ETF成分股中許多出口型公司的上半年獲利。例如，工具機、電子零組件等產業不少公司第2季匯損把本業獲利吃掉大半。獲利下降又進一步壓抑股價表現，連帶拉低了相關高股息ETF的績效。

成分股規模與政策影響

美國關稅政策等外部變數對中小型企業的殺傷力大於大型龍頭。去年以來美國對部分台灣出口品揚言課徵「對等關稅」，傳統產業中小廠首當其衝，業務受挫。然而，台灣的大型企業具備因應條件，例如赴美設廠、策略聯盟或供應鏈多元化，受關稅衝擊相對較小。因此，高股息ETF若成分股以大型權值居多，表現相對抗跌；反之，若持股中小型股比例偏高，在近期內外環境下就比較吃虧。今年以來，各檔高股息ETF績效分化也印證了這點：以金融、電信等大型價值股為主要持股的00701 國泰股利精選30表現搶眼，含息報酬高居第一；而納入較多少中型股的產品如部分高息新兵（例如00943、00944）則明顯落後。同樣是高股息策略，選股編制規則的差異決定了在不同市況下的多寡：強調大型低波權值的產品今年佔了便宜，而偏中小高殖利率股的則遭遇逆風。

高股息ETF仍然值得投資嗎？

那看到這裡，相信讀者最好奇的還是「高股息ETF到底還能不能買進?」，儘管最近有些爭議，但專家認為高股息ETF的價值依然存在，主要有以下幾點：

1.未來可能搭上AI順風車

別看現在很多高股息成分股跟AI無關，未來AI商機很可能擴散到它們。就像有些PCB或電源供應商，本來是穩定的配息股，因為切入AI供應鏈就變成了飆股。高股息ETF裡可能藏著很多等待被市場重新發現的潛力股。

2.股價便宜 有補漲空間

很多高股息的股票（如金融、電信股）近期沒什麼漲，股價淨值比（P/B）都在歷史低點，但殖利率卻有5%以上。現在買進，等於是買在相對便宜的價位，未來很有機會迎來一波「價值回歸」的補漲行情。

3.配息來源沒問題（官方已澄清）

之前市場擔心不能用「價差(資本利得)」來配息，這點金管會已經澄清是誤解。只要ETF整體績效好，賺到的價差還是可以拿來分配的。所以，重點應該看「含息總報酬」，這才是評斷ETF好壞的關鍵。

4.股市下跌時更抗跌

很多高股息ETF同時具備「低波動」的特性。這代表市場大跌時，它們通常跌得比較少，能保護你的資產。在目前大盤相對高檔的位置，這種防禦性更顯重要，可以當作投資組合裡的穩定器。

5.高配息與好績效可以並存

數據顯示，今年很多配息率名列前茅的高股息ETF，整體的總報酬表現也同樣亮眼。這打破了「領高息就會犧牲成長」的迷思，證明了選對產品，「高股息」和「淨值成長」可以同時擁有。

6.穩定現金流的需求一直都在

對於退休族或穩健型投資人來說，高股息ETF最大的魅力在於提供「穩定可預期的現金流」。這種「存股領息」的長期需求非常強勁，不會因為短期市場雜音而消失。

高股息ETF的投資初衷最重要

面對高股息ETF近期表現分歧，投資人該如何應對？其實還是那句老話，回到投資的初心中，調整心態並優化投資策略：

回歸資產配置初衷

首先釐清自己當初買進高股息ETF的目的。如果您的初衷是追求穩定現金流入，那麼只要目前拿到的配息尚能符合資金預期，就沒必要因短線績效落後而驚慌失措。切忌朝令夕改：許多投資人去年為領高息而進場，今年嫌漲得慢又想換股，如此來回折騰反而可能錯失未來反彈機會。既然金管會已澄清配息機制無虞，原本將高股息ETF定位為「類定存股」的投資人，大可繼續持有，享受配息，不必隨意將其換成其他標的。

長期績效為選基準則

選對產品遠比市場風向更重要。雖然同為高股息策略，不同ETF之間的編制規則、選股偏好各有不同，導致績效表現每年起伏不定。建議投資人挑選長期績效穩健、編制具競爭力的產品來長抱。

例如，觀察過去幾年的排名，00713 元大台灣高息低波表現相對平穩，總能維持在中上水準；00731 FH台灣高息低波與00878 國泰永續高股息長期報酬也名列前茅。在新掛牌基金中，00918 大華優利高填息30因填息紀錄佳、績效出色而冒起，今年以來表現甚至超越不少老牌ETF。若未來能持續保持競爭力，也值得納入觀察清單。總之，要著眼3年、5年的報酬排名，選擇「長跑贏家」，才能避免只享配息卻賠掉價差的遺憾。

掌握低波動下的加碼時機

因高股息ETF波動率較低，價格通常不會大起大落，逢低承接需有耐心。專家提供一個分批佈局的實用技巧：每當股價較前高回檔約2.5%時可考慮買進一筆，以此類推。具體而言，可將上次買進價×0.975作為下一筆的委買目標價。

由於高股息ETF很少出現像電子股那樣單日大跌5%的情形，採用2~3%的漸進修正幅度作為買點，有助於在細水長流中累積部位，同時降低平均成本。例如，若某檔ETF先前高點為20元，回跌2.5%至19.5元時可加碼一些，之後若再跌至約19元再加碼，以此分段布局而非一次重壓。

總而言之，近期高股息ETF雖然面臨績效不如人意、配息縮減等挑戰，但並不意味著這類產品失去了存在價值。對許多強調現金流的投資人來說，高股息ETF依舊是重要的收益工具。未來隨著市場輪動，價值型高息股有望重拾漲勢，而監管單位的新規範也將使配息資訊更透明、機制更健全。投資人在做出任何調整前，宜審慎衡量自身需求與產品特性，不隨波逐流。只要策略運用得宜，高股息ETF依然能夠在風雲變幻的市場中，替投資組合持續穩穩地帶來現金收益。

