快訊

懶人包／Pixel 10系列首發優惠！Google商店購機最高省1萬4 價格、折扣清單一次看

Pixel 10系列結合台積電晶片帶動手機升級！9大AI應用功能一次看

粉底液錯了嗎？國際政壇上的「厭女情結」怎回事

聽新聞
0:00 / 0:00

科技巨頭一樣有但多了債券防護！00980T掛牌遇亂流抗跌性優於00757

聯合新聞網／ 綜合報導
00757聚焦純股等權，00980T結合股七債三，兩檔策略不同，投資人可依風險承受度或搭配互補使用。（記者鄭超文／攝影）
00757聚焦純股等權，00980T結合股七債三，兩檔策略不同，投資人可依風險承受度或搭配互補使用。（記者鄭超文／攝影）

台灣ETF市場再創新，凱基投信推出全台首檔平衡型ETF──凱基美國TOP股債平衡ETF（00980T），8月15日掛牌。特色在「股七債三」配置：股票涵蓋美股市值前十大科技巨頭，債券則鎖定美國3至10年期公債，兼具成長動能與防禦功能。

市場上已有多檔鎖定美股龍頭的ETF，其中統一FANG+（00757）為代表。00757採等權配置，平均分散亞馬遜、輝達、蘋果、Netflix等巨頭；00980T則集中市值前十，並搭配債券降低波動。設計理念不同，適合各自投資偏好。

近期川普政策風向衝擊市場，台股大跌728點，美股科技股同步震盪。單日跌幅比較，00980T為-1.00%，00757為-1.77%，富邦NASDAQ正2（00662）為-0.98%，顯示00980T在震盪中相對抗跌。

00757的優勢在等權策略，避免單一龍頭過度集中。自2018年掛牌以來已累積規模，成為投資人參與美股科技題材的重要工具。

00980T透過股債並行，適合希望參與美股成長、又想控管波動的中長線投資人；00757則聚焦純股動能，適合願意承擔較高波動的族群。兩者並行配置，也能在不同市況下互補。

在美股仍是全球資本市場核心的格局下，00980T提供「攻守兼備」的選項，00757則維持「聚焦純股」的特色。最終選擇仍取決於投資目標與風險承受度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 00757統一FANG+ 00980T平衡凱基美國TOP

延伸閱讀

賣出台達電（2308）和奇鋐（3017）！直雲：應該是假利空但先調節股票

00878連三降息…投資人轉00918三周賺53K！網讚「時間點抓得漂亮」

台股大跌多頭結束？歷史總驚人相似…網翻2024年創高前擁這「同樣慣性」

川普要入股台積電…台股同步大跌！股添樂「給錢要股票」：12樓山景套房住戶出爐

相關新聞

00878配息縮水、00915跌近-9％…高股息ETF真的不能買了嗎？

今年以來台股在AI題材帶動下強勢上攻，加權指數一路挑戰新高，含息報酬率約11%，大盤多頭氣勢如虹。相較之下，過去幾年大受歡迎的高股息ETF卻表現失色，不僅績效明顯落後大盤，部分產品的配息金額持續縮水，

科技巨頭一樣有但多了債券防護！00980T掛牌遇亂流抗跌性優於00757

台灣ETF市場再創新，凱基投信推出全台首檔平衡型ETF──凱基美國TOP股債平衡ETF（00980T），8月15日掛牌。特色在「股七債三」配置：股票涵蓋美股市值前十大科技巨頭，債券則鎖定美國3至10年

凱基00981T 9月募集

繼推出首檔多資產平衡式ETF，凱基投信第二檔平衡式ETF凱基雙核收息債股平衡ETF（簡稱平衡凱基雙核收息，00981T）...

半導體 ETF 有戲

四大CSP（雲端服務供應商）亞馬遜、Alphabet、微軟及Meta看好AI商機，今年上半年合計資本支出達1,715億美...

短債ETF利多 受青睞

傑克遜洞（Jackson Hole）央行年會即將展開，市場繼續聚焦美國聯準會降息時點。法人指出，短天期投等債因信評良好，...

00953B年化配息率7.8% 每股發0.061元

群益投信官網最新配息公告顯示，群益優選非投等債（00953B）公告第11次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.061元。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。