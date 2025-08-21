科技巨頭一樣有但多了債券防護！00980T掛牌遇亂流抗跌性優於00757

台灣ETF市場再創新，凱基投信推出全台首檔平衡型ETF──凱基美國TOP股債平衡ETF（00980T），8月15日掛牌。特色在「股七債三」配置：股票涵蓋美股市值前十大科技巨頭，債券則鎖定美國3至10年期公債，兼具成長動能與防禦功能。

市場上已有多檔鎖定美股龍頭的ETF，其中統一FANG+（00757）為代表。00757採等權配置，平均分散亞馬遜、輝達、蘋果、Netflix等巨頭；00980T則集中市值前十，並搭配債券降低波動。設計理念不同，適合各自投資偏好。

近期川普政策風向衝擊市場，台股大跌728點，美股科技股同步震盪。單日跌幅比較，00980T為-1.00%，00757為-1.77%，富邦NASDAQ正2（00662）為-0.98%，顯示00980T在震盪中相對抗跌。

00757的優勢在等權策略，避免單一龍頭過度集中。自2018年掛牌以來已累積規模，成為投資人參與美股科技題材的重要工具。

00980T透過股債並行，適合希望參與美股成長、又想控管波動的中長線投資人；00757則聚焦純股動能，適合願意承擔較高波動的族群。兩者並行配置，也能在不同市況下互補。

在美股仍是全球資本市場核心的格局下，00980T提供「攻守兼備」的選項，00757則維持「聚焦純股」的特色。最終選擇仍取決於投資目標與風險承受度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。