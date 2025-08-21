台股ETF 低接買盤湧現

美股拉回、AI傳雜音、觀望聯準會態度，加上自低點已經累計超過四成的反彈幅度，台股昨（20）日下殺728點，雖然跌點寫下第11慘，但歷經過4月的殺跌停的洗禮，部分買盤勇於趁拉回加碼台股，台股相關ETF獲得逾50億元的淨申購。

台股下跌2.9%，投資台股的ETF平均跌幅為2.1%，除了四檔反向商品外，其餘全數拉回，原型相關商品跌幅介於0.4%至4.2%間，槓桿商品跌幅則在5%以上。

圖／經濟日報提供

觀察近期台股ETF的資金流向，據統計，昨日合計淨申購達50.3億元，這是自6月29日以來單日最大的淨申購表現，昨日共有13檔台股ETF獲淨申購。

以個別標的來看，前五大為元大高股息（0056）22.88億元、國泰永續高股息20.39億元、元大台灣50達7.18億元、主動統一台股增長5.52億元、國泰臺灣加權正2達4.67億元；其餘依序是富邦特選高股息30、國泰台灣科技龍頭、群益台灣精選高息、FT臺灣永續高息、中信關鍵半導體、主動野村台灣50、聯邦台精彩50、主動群益台灣強棒，金額落在0.06億元至4.2億元間。

進一步檢視類型，高股息仍然是目前投資人的加碼首選，一共五檔入列，再來是主動式，也有三檔上榜、主題式和市場指數則分別有兩檔入列、槓桿也有一檔。

展望台股後市，國泰投信ETF研究團隊指出，生成式AI正如同網際網路、智慧型手機、5G與雲端等重大科技突破，將持續驅動台灣關鍵供應鏈升級，進而帶動台股長期上行動能。

台灣企業積極布局全球，台積電在日本熊本設廠、鴻海與輝達合作伺服器代工、台達電深耕電源與散熱，皆展現台廠在全球AI供應鏈的關鍵角色。隨著美中貿易格局重塑、資金去美元化趨勢加速，台股在全球資產配置中的吸引力持續提升，握有完整的科技龍頭股的ETF，有望持續受惠全球資金流入與AI產業的成長動能。

主動統一台股增長經理人陳釧瑤表示，短線預計呈現高檔震盪，且類股輪動加劇。因此，投資策略採選股不選市，並以AI相關類股為核心。在美國雲端服務大廠資本支出持續增加的背景下，使AI保持強勁需求，帶動相關供應鏈營收及獲利成長。他也強調，面對市場震盪時，主動式ETF因操作相對彈性，較能快速應對股市變化。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。