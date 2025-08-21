凱基00981T 9月募集

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

繼推出首檔多資產平衡式ETF，凱基投信第二檔平衡式ETF凱基雙核收息債股平衡ETF（簡稱平衡凱基雙核收息，00981T）也將在下（9）月展開募集。

有別於平衡凱基美國TOP（00980T）採股七債三的配置，00981T採債七股三配置，期滿足投資人不同需求。

由於美股下跌，昨（20）日台股大跌728點，00980T下跌0.1元，收在9.88元，破了發行價。凱基投信表示，00980T的股票以美股為主，相較於單純的美股ETF，00980T的跌幅更小，顯見加上債券的配置，可以降低投資組合的波動。

平衡凱基雙核收息配置七成的債券部位，鎖定全球BBB級債券並加入票息率強化機制，增強票息收益與含息報酬率。

股票部位配置三成，布局台股市值前25大公司，並加入市值加權設計，期放大增值潛力，而透過投資台股，則可降低匯率風險。

凱基投信指出，隨著Jackson Hole央行年會即將展開，市場密切關注美國聯準會（Fed）降息訊號；川普近日喊出半導體關稅300%，也讓半導體產業為核心的台股繃緊神經。

在預期川普可能還會持續出招的情況下，平衡凱基雙核收息藉由BBB級債持續貢獻收益，配置台股25強兼顧追求成長與股息，提供投資者平衡多資產配置選擇。平衡凱基雙核收息預計9月9日展開募集。

凱基雙核收息債股平衡ETF研究團隊表示，回測過去10年，臺灣高股息指數殖利率最高曾在2019年觸抵8.9%，但隔年隨即回落到5.9%，2024年時更直接從前一年的近8%腰斬縮水至3.9%，平均配息水準起伏不小。

反觀平衡凱基雙核收息票券部位追蹤指數票息率，有七個年度高於高股息指數殖利率，且10年中票息水準最高來到8.1%，最低也仍有7.2%水準，顯見配息水準變化相對不大。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

