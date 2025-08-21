短債ETF利多 受青睞

傑克遜洞（Jackson Hole）央行年會即將展開，市場繼續聚焦美國聯準會降息時點。法人指出，短天期投等債因信評良好，也能提供穩健收益，再加上存續期短，所要承擔的利率風險也相對低，持續獲得資金進駐，投資人亦不妨善用短天期投等債ETF掌握。

根據高盛統計，自去(2024)年9月聯準會首次降息開啟本輪寬鬆循環以來，市場資金主要流向國庫券與投資級債，觀察存續期間，五年期以下的短天期債券又相較長天期債券明顯吸金，流入金額近1,628億美元，反映出市場更偏好於追求短天期債券這樣能提供穩健收益，並兼顧信用品質與較低的波動度的資產。

群益ESG投等債0-5（00985B）經理人謝明志表示，未來數月，聯準會利率決策關鍵挑戰，仍是如何在抑制通膨與刺激經濟間取得平衡。

儘管今年市場對於全年利率政策的共識方向始終偏向於降息，但關注焦點將落在降息時點，因此在利率路徑變數下，債市投資除著眼於收益外，也須留意波動風險。

而短天期投等債因能兼顧收益與利率風險的平衡點，過往在不同降息情境下都發揮其穩健特性，是現階段投資人既想存債，又期望穩健抗震可優先布局的標的。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜·德賽表示，由目前市場的表現，反應預期美國關稅最終應可有一套合理的協議內容。

著眼於美國經濟韌性及大而美法案將導致政府負債上升，美國長天期公債殖利率仍有上揚風險。

以平均約五年到期、中性利率曝險的複合債投組，除了可分享聯準會再降息行情以及信用債機會外，也可規避長天期債殖利率回彈的風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。