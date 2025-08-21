00953B年化配息率7.8% 每股發0.061元

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

群益投信官網最新配息公告顯示，群益優選非投等債（00953B）公告第11次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.061元。以昨（20）日收盤價9.39元來推算，預估年化配息率近7.8%。投資人如果想參與領息，最晚要在9月1日買進。

法人表示，美國聯準會（Fed）今年降息節奏難以掌握、降息預期屢屢變化，大幅干擾債市，連帶部分投資人於債券ETF投資上也選擇觀望。統計顯示，到15日為止，投信發行的被動式債券ETF受益人數今年來減少近13.64萬人，但仍有少數產品的受益人逆勢增加。其中，以群益優選非投等債大增26,442人最多，也是唯一一檔今年來受益人數增加超過萬人的產品。

00953B受到市場青睞，法人認為，可歸因於產品特色滿足投資人追求好收益又擔心風險的存債需求。群益投信說明，00953B的成分債券鎖定票面利率6%以上標的，以成熟國家、美元計價的債券資產為主，並首創結合「信用因子」加權機制，對於信評愈佳且信用利差愈小的成分券則給予較大權重，再進一步排除CCC級債券，可說是同時兼顧收益性、分散性、流動性及投組品質。

群益投信指出，00953B掛牌以來已連續十次配息，次次年化配息率都超過7%，存債投資人可多加關注。00953B持債存續期間約1.7年，存續期短，代表利率敏感度較低，在利率政策難測的環境，面對的利率風險較低，納入配置也有助平衡投資組合波動，兼顧收益與風險。

法人說明，隨美國大而美法案通過、關稅結果陸續出爐，政策面不確定性消退，整體市場風險偏好回溫，帶動信用利差穩定收斂，資金方面也呈現連續數周流入，支撐非投等債。

群益投信指出，美國第2季財報季表現亮眼，發債公司財報與財測優於預期比例高，且對關稅擔憂已低於第1季。非投等債基本面穩健，且具備收益吸引力，仍有望持續吸引資金配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

