台股暴跌728點…00905逆勢突圍！近一月含息報酬率5.8％居冠
美國總統川普擬推動「補貼換入股」的政策方向，引發市場對半導體產業鏈的高度關注。市場傳聞，該政策除可能嘉惠晶片大廠英特爾外，未來包含台積電在內、接受美國晶片法案補助的企業，或將面臨類似要求。此一不確定性因素衝擊市場信心，台股20日賣壓湧現，加權指數在權值股龍頭台積電領跌下，終場重挫728.06點，收在23,625.44點，跌幅達2.99%，盤面瀰漫濃厚觀望氣氛。
市場的劇烈震盪，同步牽動台股市值型ETF的績效版圖。根據CMoney最新統計，相較於傳統與台積電高度連動的ETF，採用Smart Beta策略的產品在近期波動中表現相對突出。其中，FT臺灣Smart（00905）近一個月含息報酬率達5.8%，表現居冠；元大臺灣ESG永續（00850）及國泰台灣領袖50（00922）則分別以4.7%與4.5%的報酬率居於其後。指標型的元大台灣50（0050）與富邦台50（006208），近一月報酬率則為4.0%。
FT臺灣Smart（00905）基金經理人王紹宇分析，當前市場的修正，主要反映了投資人對於美國政策不確定性的擔憂。他指出，若美國政府透過資金或政策扶植英特爾，將使台積電面臨的產業競爭壓力升溫。更值得注意的是，倘若「補貼換股權」成為常態，台積電未來為爭取補助，恐需面臨以股權交換的條件，進而影響其潛在利益。
王紹宇表示，市場反應供應鏈可能被迫移轉的擔憂，昨日美股除英特爾外，科技大廠普遍收黑，正是反映了市場對於未來供應鏈廠商可能被迫採用英特爾晶片的疑慮，這將可能衝擊企業的營運成本與獲利。
不過，王紹宇認為，台積電的產業根基穩固，整體獲利能力不致受到結構性衝擊，主要影響將來自於成本上升與海外設廠的投資回報率下降，因此對台股指數的實質傷害應屬有限。但他同時提醒，台股指數已站上兩萬四千點的歷史高位，市場情緒相對敏感，任何風吹草動都可能引發較大的回檔壓力。
展望後市，王紹宇預期市場將進入「選股不選市」的階段。在指數空間可能受限的背景下，類股與個股的表現分歧將更為明顯。他分析，電子產業內部的子產業強弱差距將拉大，金融股受影響較低，可望維持其市場穩定器的角色，而部分傳產則可能面臨較為廣泛的挑戰。對投資人而言，未來的選股難度將顯著提升，資產的精準佈局將成為應對市場變化的重要課題。
投信法人分析，00905能在震盪市況中展現韌性，其選股機制為主要關鍵。該ETF除了維持約三成的台積電權重以貼近大盤走勢外，更透過多因子選股邏輯，發掘台積電以外具備基本面支撐的優質成分股，而非僅依市值進行配置，如台達電、漢唐、鴻海、川湖、智邦等盤面焦點股，凸顯其在當前市況下的配置效益。
|熱門台股指數市值型ETF績效
|代號
|股票名稱
|收盤價(元)
|近一月報酬率(%)
|近三月報酬率(%)
|今年以來報酬率(%)
|近一年報酬率(%)
|近兩年報酬率(%)
|00905
|FT臺灣Smart
|14.6
|5.8
|16.9
|10.3
|15.7
|71.0
|00850
|元大臺灣ESG永續
|47.0
|4.7
|15.9
|9.2
|13.5
|62.5
|00922
|國泰台灣領袖50
|22.3
|4.5
|16.2
|8.7
|14.4
|63.6
|006204
|永豐臺灣加權
|121.5
|4.1
|15.0
|8.1
|11.1
|53.0
|009803
|保德信市值動能50
|11.0
|4.0
|16.8
|15.2
|0.0
|0.0
|0050
|元大台灣50
|51.7
|4.0
|18.5
|10.7
|17.9
|80.6
|006208
|富邦台50
|120.7
|4.0
|18.5
|10.7
|17.9
|81.1
|00692
|富邦公司治理
|47.0
|3.9
|16.9
|9.5
|15.3
|67.5
|0057
|富邦摩台
|152.7
|3.8
|17.4
|9.2
|15.7
|72.0
|006203
|元大MSCI台灣
|94.7
|3.7
|17.3
|9.0
|15.5
|72.3
|00888
|永豐台灣ESG
|16.7
|3.5
|14.0
|7.5
|5.3
|42.5
|009802
|富邦旗艦50
|10.2
|3.4
|10.8
|5.6
|0.0
|0.0
|00912
|中信臺灣智慧50
|18.9
|2.3
|10.0
|4.4
|8.4
|50.9
|00938
|凱基優選30
|14.9
|1.7
|9.9
|7.3
|0.0
|0.0
|00923
|群益台ESG低碳50
|21.2
|1.4
|13.1
|6.4
|10.3
|61.2
備註：績效為含息報酬率
資料來源：CMoney 資料日期：8/20
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
