追求配息與成長…平衡凱基雙核收息00981T 預計9月9日募集

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基雙核收息債股平衡ETF債券及股票追蹤指數之比較。(資料來源：ICE、臺灣指數公司)
隨著傑克森洞（Jackson Hole）央行年會即將展開，市場密切關注美國聯準會（FED）降息訊號；美國總統川普近日喊出半導體關稅300%，也讓半導體產業為核心的台股繃緊神經。在預期川普可能還會持續出招的情況下，平衡凱基雙核收息（00981T）藉由BBB級債持續貢獻收益，配置台股25強兼顧追求成長與股息，以債七股三的雙引擎，實現一檔ETF完備收益成長雙核心。平衡凱基雙核收息預計於9月9日展開募集，適合想以一檔ETF追求配息與成長的投資人留意。

台灣投資人愛領息，但隨著台灣企業獲利成長率增速趨緩，台股現金股利殖利率的合理期望值也隨之下調。凱基投信表示，追求息收有相對平穩的選擇，例如有票息作支撐的債券，只要選對種類，殖利率優於高股息ETF的機率更高；若再配置具成長動能的台股部位，可望組成結合債券收益與股票增值，兼顧防禦力與攻擊力的精良投資部隊。

凱基雙核收息債股平衡ETF研究團隊表示，回測過去十年，平衡凱基雙核收息的債券部位追蹤指數票息率與臺灣高股息指數殖利率相較，臺灣高股息指數殖利率最高曾在2019年觸抵8.9%，但隔年隨即回落到5.9%，2024年時更直接從前一年的近8%腰斬縮水至3.9%，平均配息水準起伏不小；反觀平衡凱基雙核收息（00981T）債券部位追蹤指數票息率，有七個年度高於高股息指數殖利率，且十年中票息水準最高來到8.1%，最低也仍有7.2%水準，顯見配息水準變化相對不大。

平衡凱基雙核收息股票部位追蹤指數表現同樣優於高股息指數平均表現，若以2013年5月為起始基準點，經過12年後，高股息指數累積含息報酬達226%，反觀平衡凱基雙核收息的股票部位追蹤指數，同樣經過12年後，累積含息報酬高達494%，超出高股息指數總報酬一倍以上，可見只要配置的成分股具備上漲動能，即便是以市值而非配息殖利率作為選股依據，投資時間拉長後，依舊可以繳出遠勝高股息指數平均的成績。

平衡凱基雙核收息配置七成的債券部位，鎖定全球BBB級債券布局，並加入票息率強化機制，增強票息收益與含息報酬率，打造出票息水準更勝BBB級債、含息報酬更勝美國投資級債的債券部位。股票部位平衡凱基雙核收息配置三成，布局台股市值前25大公司，並加入市值加權設計，透過集中火力，追求放大增值潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

