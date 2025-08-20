00878連三降息…投資人轉00918三周賺53K！網讚「時間點抓得漂亮」
一名投資人分享實例，7月25日當天一鍵出清國泰永續高股息（00878），改轉大華優利高填息30（00918），事隔不到三週意外發現小賺了53K，而且還沒算上配息。他直言：「00878這期間都沒有起伏，但轉到00918後，幸運賺到價差。」也笑說是不是該開始「動一動app」了。
其他網友紛紛留言，有人指出「面對近期00878連三降息，持有人數減少，經理人出影片來信心喊話了」，也有人鼓勵「真的很恭喜你」、「厲害！斷捨離是正確的」、「好厲害！時間點非常正確！」。
原PO也回覆網友留言「對啊！一定要的，有捨才有得」、「不敢說厲害，是看很久想換」，強調這次轉換更像是長期觀察後的決定。
00878為高人氣ETF，連三降息讓部分投資人開始轉向，00918則靠題材與價差吸引短線資金。兩檔定位不同，操作上更考驗投資人對「息收」與「價差」的取捨。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言