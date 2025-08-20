快訊

「仙塔律師」助靈骨塔詐騙主嫌傳話銷贓金飾、豪車 今遭起訴求刑1年

陳曉與「神鵰」郭芙瘋傳領證 毛曉彤工作室聲明出爐

新生表格要填政治、宗教立場惹議 大理高中：要求老師回收、銷毀

台股創高後回落 含這類的 ETF 動能續強

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

台股加權指數本周盤中一度漲至24,551點，寫下新高紀錄，隨後拉回震盪整理，國泰投信表示，AI應用加速落地，推升相關概念股漲勢凌厲，國泰台灣科技龍頭ETF（原名：國泰台灣5G+）（00881）成分股除了護國神山台積電今年續創佳績，供應鏈如台達電、台光電及奇鋐，今年以來漲幅皆逾四成，展現強勁動能。

00881經理人蘇鼎宇解析，隨著AI技術滲透至製造、通訊、電力等領域，預期相關企業營運動能續強，00881後市可望持續受惠，且18日剛除息，亦具備價格吸引力。

展望後市，國泰投信ETF研究團隊指出，生成式AI正如同網際網路、智慧型手機、5G與雲端等重大科技突破，將持續驅動台灣關鍵供應鏈升級，進而帶動台股長期上行動能。台灣企業積極布局全球，台積電在日本熊本設廠、鴻海與輝達合作伺服器代工、台達電深耕電源與散熱，皆展現台廠在全球AI供應鏈的關鍵角色。

隨著美中貿易格局重塑、資金去美元化趨勢加速，台股在全球資產配置中的吸引力持續提升，透過ETF如00881因「有積」、「含鴻」，握有完整的科技龍頭布局，有望持續受惠全球資金流入與AI產業的成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 國泰 台積電

延伸閱讀

台積電下挫40元 台股盤中跌破24000點關卡

凱基證券台股模擬交易賽 合作中華郵政助新手投資升級

台股大跌多頭結束？歷史總驚人相似…網翻2024年創高前擁這「同樣慣性」

台股居高思危 賣壓出籠…三大法人減碼187億元

相關新聞

債券最佳買點已到！BBB級投等債單月報酬達4.7% 專家：9月降息在望激勵00959B

近期美國總經數據表現加上美國總統川普的言論，讓市場對降息預期升溫，台灣發行的22檔BBB級投資等級債ETF在近一個月來迎來平均約4.7%的漲幅，寫下近一年來少見的強勢表現！市場普遍預期，聯準會9月將再啟降息，根據最新CME Fed Watch 顯示，9月降息機率高達8成以上，債市行情提前啟動，長天期投等級美債後市值得期待。

台股創高後回落 含這類的 ETF 動能續強

台股加權指數本周盤中一度漲至24,551點，寫下新高紀錄，隨後拉回震盪整理，國泰投信表示，AI應用加速落地，推升相關概念...

全台首發台日 ETF 跨境掛牌 日本 ETF 品牌野村、掌握日股成長新動能

野村投信呼應政府打造台灣成為亞洲資產管理中心，自2024年即致力積極推動台日互掛，實現首家台日跨境ETF雙向掛牌，為亞洲...

主動群益台灣強棒 填息

台股昨（19）日開高走低，加權指數一度再創新高，首檔配息的主動式ETF主動群益台灣強棒（00982A）在18日除息，除息...

台日跨境ETF 下月掛牌

野村投信呼應政府打造台灣成為亞洲資產管理中心，自去(2024)年即致力積極推動台日互掛，實現首家台日跨境ETF雙向掛牌，...

台股ETF前九強 績效漲逾一成

受到美股整理影響，加上等待聯準會會議記錄公布，台股昨（19）日早盤再度改寫新高後，買盤追價意願不高，指數由紅翻黑。不過近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。