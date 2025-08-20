台股創高後回落 含這類的 ETF 動能續強

台股加權指數本周盤中一度漲至24,551點，寫下新高紀錄，隨後拉回震盪整理，國泰投信表示，AI應用加速落地，推升相關概念股漲勢凌厲，國泰台灣科技龍頭ETF（原名：國泰台灣5G+）（00881）成分股除了護國神山台積電今年續創佳績，供應鏈如台達電、台光電及奇鋐，今年以來漲幅皆逾四成，展現強勁動能。

00881經理人蘇鼎宇解析，隨著AI技術滲透至製造、通訊、電力等領域，預期相關企業營運動能續強，00881後市可望持續受惠，且18日剛除息，亦具備價格吸引力。

展望後市，國泰投信ETF研究團隊指出，生成式AI正如同網際網路、智慧型手機、5G與雲端等重大科技突破，將持續驅動台灣關鍵供應鏈升級，進而帶動台股長期上行動能。台灣企業積極布局全球，台積電在日本熊本設廠、鴻海與輝達合作伺服器代工、台達電深耕電源與散熱，皆展現台廠在全球AI供應鏈的關鍵角色。

隨著美中貿易格局重塑、資金去美元化趨勢加速，台股在全球資產配置中的吸引力持續提升，透過ETF如00881因「有積」、「含鴻」，握有完整的科技龍頭布局，有望持續受惠全球資金流入與AI產業的成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。