全台首發台日 ETF 跨境掛牌 日本 ETF 品牌野村、掌握日股成長新動能

野村投信呼應政府打造台灣成為亞洲資產管理中心，自2024年即致力積極推動台日互掛，實現首家台日跨境ETF雙向掛牌，為亞洲資產管理市場注入新動能，提供投資人更多元商品選擇。野村日本東證ETF（009812）連結的ETF「NEXT FUNDS 東證股價指數連動型上市投資信託（代碼1306.JP）」，規模為亞洲第一大及日本第一大的ETF，野村資產管理是全球第八大ETF發行業者，這檔ETF更被納入NISA標的，並享有｢日本國民ETF」的美譽，009812擬於9月1日至9月4日募集，預定9月18日掛牌上市。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，東證指數以東京證交所Prime市場為主，成分股覆蓋範圍極為完整，截至2025年7月東證指數涵蓋日本整體市價總額的95%以上，超過1,680家大型上市企業，充分反映出日本的股票市場現況。東證指數採市值加權計算指數，亦是現行主流ETF主要的編制方式。加上東證指數ETF人氣高，是投資人用來參與日本股市整體趨勢的重要指標。

009812基金所連結的ETF「NEXT FUNDS 東證股價指數連動型上市投資信託（代碼1306.JP）」2001年7月11日成立，至今已走過23個年頭，節制2025年6月底的規模超過24兆日圓，為日本第一大的ETF，又納入NISA標的，可說是日本國民ETF，由於1306.JP規模夠大，操作採取完全覆蓋法，東證指數中每一檔成分股都有投資，無須透過期貨代替，進一步加強其完全追蹤指數的優勢。

009812基金經理人張怡琳表示，日本走出失落的30年，從價值窪地到投資勝地，再起的光與影活絡日股，迎來長期多頭的趨勢，連巴菲特也點名，表示無論市場如何變動，日本五大商社的股份「50年不賣」並長期列為核心持有，日本企業注重長期發展並具有穩健的經營模式，充份體現巴菲特對日本市場未來發展的樂觀態度與企業改革的高度信任。

除了巴菲特之外，根據日本財務省統計，外資於4月買超日股金額高達3兆6,759億日圓，創下歷年單月最高紀錄，也使得今年截至8月15日外資對日股持續買超，東證指數繼而創下歷史新高。

張怡琳指出，日本勞動組合總連合會（Rengo）公布2025年春鬥最終彙整結果，企業平均調薪幅度達到5.25%、連續兩年高於5%，日本企業加薪勢頭延續，為日銀的貨幣政策正常化帶來支撐，進而推動民間消費復甦、企業獲利改善，令經濟形成長期增長的正向循環。

隨著通膨上升至40年高位，日本散戶投資人開始意識到保護資產價值的重要性，此時新制NISA活水助攻，更進一步推動日本國人將儲蓄轉向投資。日企轉骨，從金融、工業、科技、生醫、公用事業領域都啟動庫藏股計畫，加速落實企業治理改革。在近年盈餘快速成長下，日股仍享有價值重估的空間，後續漲勢動能可望延續下去，目前日股TOPIX 12個月遠期本益比僅14.5倍、低於近二十年平均區間，也遠低於美股的22.9倍與全球股市的18.9倍。

目前東證指數企業股價淨值比（PBR）低於1的比例已降至47.7%（2022年底為54.3%），徹底擺脫過去過低ROE（股東權益報酬率）一直是投資日本的絆腳石，東證的企業改革對日股評價面提升產生長遠助益躍進可期，迎來長期多頭趨勢。

整體而言，張怡琳表示，近期日股基本面改善，加上日圓貶值對出口企業具正面效益，使日本股市持續成為亞太市場亮點之一。隨美日關稅貿易協議落地意味著日本總體經濟不確定性下降，企業資本支出與海外投資信心可望回升，顯示這波日企回歸的大趨勢已形成，為日股提供新的上行動能。

對比美股表現與科技股走勢的相關係數極高，反觀日股在工業、金融與消費領域擁有強大競爭力、並形成獨特的市場生態，對於尋求分散投資布局的投資人而言，日股東證指數是當前投資日股絕佳的選擇，加上東證指數的產業布局與台股亦有高度互補性，台股投資人若搭配部分日股投資，就能以更多元化的投組，產生互補的效果，也能降低單一國家的投資風險。009812一鍵掌握日本優質企業表現，全面參與日股行情。

