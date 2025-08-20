台日跨境ETF 下月掛牌

野村投信呼應政府打造台灣成為亞洲資產管理中心，自去(2024)年即致力積極推動台日互掛，實現首家台日跨境ETF雙向掛牌，為亞洲資產管理市場注入新動能。全台首發的台日跨境ETF——野村日本東證ETF基金，擬於9月1日至9月4日募集，預定9月18日掛牌上市。

野村日本東證ETF（009812）連結的ETF「NEXT FUNDS 東證股價指數連動型上市投資信託（ 1306.JP）」，規模為亞洲第一大及日本第一大的ETF，這檔ETF更被納入NISA標的，並享有日本國民ETF美譽。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，東證指數以東京證交所Prime市場為主，截至2025年7月東證指數涵蓋日本整體市價總額的95%以上，超過1,680家大型上市企業，充分地反映出日本的股票市場目前現況。

東證指數採市值加權計算指數，亦是現行主流ETF主要的編制方式。加上東證指數ETF人氣高，是投資人用來參與日本股市整體趨勢的重要指標。NEXT FUNDS 東證股價指數連動型上市投資信託2001年7月11日成立，至今已23年，今年6月底規模超過24兆日圓為日本第一大的ETF，又納入NISA標的，由於規模夠大，操作採取完全覆蓋法，東證指數每一檔成分股都有投資，無須透過期貨代替，進一步加強其完全追蹤指數的優勢。

野村日本東證ETF基金經理人張怡琳表示，除了巴菲特看好日股長期走勢之外，根據日本財務省統計，外資今年4月買超日股金額高達3兆6,759億日圓，創下歷年單月最高紀錄，截至8月15日，外資對日股持續買超，東證指數繼而創下歷史新高。

目前日股TOPIX12個月遠期本益比僅14.5倍、低於近20年平均區間，也遠低於美股的22.9倍與全球股市的18.9倍。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。