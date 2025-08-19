台股ETF定期定額買 穩穩賺

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

全球股市熱度延燒，投資情緒高漲，在沒有明顯利空干擾下，投資人FOMO（錯失恐懼症）心理發酵，帶動主要市場持續創高。道瓊工業指數、台股近期都創新高；日本東證與日經225指數連兩日改寫新高，上證指數更突破十年高點，越南股市同樣強勢表態，建議投資人可定期定額投資相關ETF。

富邦投信指出，在AI需求強勁、台灣企業獲利表現仍具成長動能環境下，市場對台股後市偏多，不妨趁勢啟動定期定額ETF投資。台股ETF種類多元，其中高股息ETF如富邦特選高股息30 ETF（00900）適合用來打造穩定的現金流。不過，僅依靠高股息ETF，未必能兼顧長期資產成長，投資組合應該更為均衡。

投資人可依年齡、風險承受度與現金流需求，適度配置市值型ETF，例如富邦台50ETF（006208）。透過高股息ETF現金流，搭配市值型ETF長期成長潛力，不僅穩定生活所需，更能追求未來資產持續增值。

中國信託投信表示，中信小資高價30ETF（00894）成分股包含台積電、聯發科、廣達與台達電等六檔蘋概股，權重達50.1%，可望受惠9月iPhone 17發表會將登場利多。在權值股、半導體與蘋概股多重題材支撐下，台股第4季有望持續創高，投資人可透過具代表性的ETF一次布局核心產業，分散風險同時掌握成長契機。

海外ETF布局上，美國經濟動能穩健，政策與就業數據正向，有助於緩解下半年經濟下行風險，對美股維持中性偏多看法。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

