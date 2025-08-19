台股ETF前九強 績效漲逾一成

受到美股整理影響，加上等待聯準會會議記錄公布，台股昨（19）日早盤再度改寫新高後，買盤追價意願不高，指數由紅翻黑。不過近期台股攻高，資金重回權值股，也推動今年來有九檔台股ETF漲幅超過一成。

根據CMoney統計截至8月19日，今年以來加權報酬指數上漲8.39%，同期間ETF平均漲3.57%，贏過指數的有21檔，占比28%，其中，前九強漲幅在一成之上，依序為國泰台灣科技龍頭13.9%、兆豐藍籌30漲12.6%、中信小資高價30漲11.4%、元大台灣50漲11%、元大電子10.9%、富邦臺灣優質高息10.8%、永豐智能車供應鏈10.35%、國泰股利精選30漲10.3%、野村臺灣新科技50漲10.04%。

台股ETF今年表現

前九強中以科技主題為多數，也反應AI趨勢行情，其中，今年以來表現最搶眼的國泰台灣科技龍頭，若從4月9日低點的17.16元，截至今年高點的27.64元，漲幅達61%，主因其成分股不僅「護國神山」台積電續創佳績，台達電、鴻海、台光電等重要個股也漲勢凌厲；若回顧過去三年（2022/8/15~2025/8/15），期間累積報酬率122.16%，遠勝台灣加權指數的73%，主題型ETF中脫穎而出，吸引投資人高度關注。

展望後市，國泰台灣科技龍頭經理人蘇鼎宇表示，國泰台灣科技龍頭打包AI晶片、零組件、組裝與電力備援模組（BBU）等完整供應鏈，如今AI技術加速導入製造、通訊、雲端等領域，台灣企業積極布局全球供應鏈，相關產業皆具備長期成長潛力，建議投資人可透過定期定額、逢低加碼的方式，參與科技主流趨勢，分散進場時點、降低波動風險，長期累積AI產業紅利。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，相較於全球與亞洲電子業PMI近期走勢下滑，台灣的電子業的PMI仍在50榮枯值以上，表現相對出色。顯示AI的需求相當強勁，這也是第3季乃至於中長期的投資主軸。電子股中AI相關（AI伺服器、高效運算、ASIC、先進封裝測試供應鏈）最為看好，若股價短線因漲多而拉回，反而是中長線布局良機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。