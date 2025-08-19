降息預期升溫！債市行情提前啟動行情 BBB投等債ETF吸睛
近期美國總經數據表現加上美國總統川普的言論，讓市場對降息預期升溫，22檔BBB級投資等級債ETF在近一個月來迎來平均約4.7%的漲幅。市場普遍預期，聯準會9月將再啟降息，根據最新CME Fed Watch 顯示，9月降息機率高達八成以上，債市行情提前啟動，長天期投等級美債後市值得期待。
在川普內閣具有舉足輕重地位的美國財政部長貝森特近期高呼聯準會9月應降息2碼，大華投等美債15Y+（00959B）經理人郭修誠指出，美國經濟表現溫和，但就業市場略為降溫，大幅提升聯準會9月降息機率，有利債券資產表現。其中投資等級債因信用評等高、基本面與息收相對穩健，不僅能受惠於降息，在今年多重不確定因素干擾環境中，更具保護力。
過去一年來債市表現低迷，統計至2025年8月18日，22檔台灣發行的BBB級投資等級債ETF過去一年平均含息總報酬率為負6.6%，不過近期債市表現明顯轉強，BBB級投資等級債ETF平均含息總報酬率近一月繳出4.7%的佳績，反彈明顯。
大華投等美債15Y+已於8月18日公告最新配息，每單位配發0.045元，已公告當日收盤價換算，單次配息率為0.49%，收益發放日為9月24日，除息日則為9月3日。若想參與此次配息發放，最後買進日為9月2日。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
