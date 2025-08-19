首檔台日跨境ETF預計9月18日掛牌 野村拚雙邊互掛

金管會全力打造台灣成為亞洲資產管理中心，推動台日跨境ETF，其中野村投信拔得頭籌，今天宣布推出野村日本東證ETF（009812），連結日本最大的ETF「NEXT FUNDS東證股價指數連動型上市投資信託（代碼1306.JP）」，預計9月1日開募，9月18日掛牌上市。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治今天更透露，所謂台日跨境ETF，除了日股ETF在台股掛牌，反過來台股ETF也可到日股掛牌，野村同樣有1檔連結台股ETF「野村台灣新科技50」（00935）的新基金，準備在日本發行，希望達到雙邊互掛。

黃宏治介紹，相較於台灣原本就有許多ETF或共同基金是投資日本市場，台日跨境ETF連結日本當地的ETF，由日本團隊操盤，對於台灣投資人而言，投資日本更接地氣，且更原汁原味。

其次，台日跨境ETF手續費較低，以009812為例，台灣方面經理費為0.3%，加上連結的日股ETF手續費0.06%，合計為0.36%，比起目前台灣發行的日股ETF平均經理費0.6%，共同基金經理費更普遍超過1%，投資人可省下不少成本。

黃宏治說明，此次009812連結的日股ETF 1306.JP，鎖定東證指數，有「日本國民ETF」之稱，是目前亞洲規模最大的ETF，基金規模將近新台幣5兆元，比起目前台灣最大的ETF元大台灣50（0050）規模近7000億元，高出一截。

黃宏治指出，東證指數以東京證交所Prime市場為主，成分股覆蓋範圍極為完整，截至2025年7月，東證指數涵蓋日本整體市價總額95%以上。惟東證指數有超過1680家大型上市企業，許多基金沒辦法完全覆蓋，1306.JP由於規模夠大，操作上採完全覆蓋法，東證指數中每1檔成分股都有投資，可充分反映日本股市現況。

黃宏治認為，台灣ETF市場近幾年成長快速，而日本則是目前亞洲規模最大的ETF市場，未來透過台日跨境ETF互掛，有助雙邊市場進一步交流。

