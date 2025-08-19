投等美債喜迎漲勢 把握領息、價差雙優勢指名這檔ETF

近期美國總經數據表現加上美國總統川普的言論，讓市場對降息預期升溫，台灣發行的22檔BBB級投資等級債ETF在近一個月來迎來平均約4.7%的漲幅，寫下近一年來少見的強勢表現！市場普遍預期，聯準會9月將再啟降息，根據最新CME Fed Watch顯示，9月降息機率高達八成以上，債市行情提前啟動，長天期投等級美債後市值得期待。

在川普內閣具有舉足輕重地位的美國財政部長貝森特近期高呼聯準會9月應降息2碼，大華投等美債15Y+（00959B）經理人郭修誠指出，美國經濟表現溫和，但就業市場略為降溫，大幅提升聯準會9月降息機率，有利債券資產表現。其中，投資等級債因信用評等高、基本面與息收相對穩健，不僅能受惠於降息，在今年多重不確定因素干擾環境中，更具保護力。

過去一年來債市表現低迷，讓債市投資人倍受煎熬。根據彭博數據，統計至2025年8月18日，22檔台灣發行的BBB級投資等級債ETF過去一年平均含息總報酬率為-6.6%，不過，近期債市表現明顯轉強，BBB級投資等級債ETF平均含息總報酬率近一個月繳出4.7%的佳績，反彈明顯。

投資等級債報酬翻揚，同時殖利率仍具高檔優勢。觀察00959B追蹤指數ICE 15年期以上BBB級大型美元公司債券指數統計至2025年8月15日，最新殖利率達6.26%，仍遠高於長期平均殖利率水準 。

另外，同樣為高信評債券ETF的大華優利美A債15（00984B）及大華優利美公債20（00983B）其追蹤指數「ICE 優化收益15年期以上A級美國已開發市場公司債券指數」和「ICE 優化票息20年期以上美國公債指數」最新殖利率亦分別為6.03%、4.89%。

郭修誠解讀，債券報酬率谷底翻揚，但殖利率仍處於相對高檔，代表當前投資等級債兼具領息、價差雙重優勢，建議投資人可伺機進場配置。

00959B已於8月18日公告最新配息，每單位配發0.045元，已公告當日收盤價換算，單次配息率為0.49%，收益發放日為9月24日，除息日則為9月3日。若想參與此次配息發放，最後買進日為9月2日。 大華銀投信三檔債券ETF追蹤指數殖利率走勢(資料來源：ICE指數公司、Bloomberg；大華銀投信整理；資料期間2017/01/31~2025/08/15。)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。