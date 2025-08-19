快訊

幕後／李四川鬆口YES I DO表態 背後靠高民調撐底氣

台股創高拉回整理 下跌129點收24,353點 台積電上漲5元收1,185元

直播／2025《台灣米其林指南》開獎！「7城」摘星隊伍首度共列評選

科技股帶動衝美股屢創新高 標普科技ETF吸金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台新標普500 ETF基金（009806）研究團隊表示，S&P 500已有452家企業發布財報，有逾八成企業獲利優於市場預估，成長幅度達10.5%，大幅高於市場預期的2.3%，加計越來越多Fed官員鬆口表態是時候考慮降息，帶動美股屢創新高，科技股成領頭羊，今年來標普500指數11個類股僅兩類股下跌，科技股大漲逾15%居冠。展望後市，市場訂價9月降息機率高達96%，激勵風險偏好提升，美股後市可望續攻。建議優先布局追蹤標普500指數的美股ETF，涵蓋全美股市值超過八成，是逢低布局美股基金的首選。

台新標普500 ETF基金（009806）研究團隊指出，大型資訊科技股近期捷報不斷，除輝達、微軟財報表現亮眼，雙雙突破4兆市值外，蘋果執行長庫克表示將在未來4年內對美國製造業加碼1,000億美元的投資，總投資金額將達6,000億美元，以爭取半導體及印度進口關稅豁免，蘋果股價隨即應聲上漲創下4月7日美國總統川普宣布對等關稅以來的新高，帶領大型資訊科技類股繼續上漲。

台新標普500 ETF基金（009806）研究團隊表示，美國資訊科技類股市值、股價頻頻創高，推動市值加權科技類股ETF股價創新高，隨著AI的進展，大型科技股還有巨大的資本支出支撐及開發空間，根據估算，AI基礎建設總需求預計到2028年將突破2000億美元，投資人現在仍擁有時間優勢可進場布局。可留意追蹤標普500指數的標普科技精選ETF，該指數聚焦在資訊科技行業板塊之AI、資料中心與消費電子等領域據龍頭地位優勢股，可掌握一籃子市值前茅的科技巨頭長多行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 標普 美股

延伸閱讀

美降息見曙光AI 熱帶動科技股後市可期

股票型ETF 吸金229億美元

用「政二代」招牌攬客…佯稱投資吸金近億元 顏大鈞今移審地院收押

佯稱投資吸金近億元 台南政二代顏大鈞涉詐欺今偵結起訴

相關新聞

00981A「成王之路」…28億起家飆至131億！創台股主動式ETF三大紀錄

主動式ETF市場再掀話題風暴! 目前共有五檔主動式台股ETF，合計規模已突破340億元，顯示越來越多投資人認同主動式ETF在精準選股與靈活操盤上的優勢。今年五月底掛牌的主動統一台股增長ETF（0098

大盤創高…高股息卻冷清該換市值型ETF嗎？股添樂：三大理由別急著出清

台股近期氣勢如虹，加權指數一度距離前高24,416點僅差10點，創下一年來新高。然而，相較於大盤的強勢表現，去年最夯的高股息ETF今年卻顯得冷清，不僅聲量下降，績效也落後大盤，甚至出現投資人喊「乾脆換

只買大盤…投資0050真無聊？網嗆：個人問題生活沒其他事情做嗎

原PO分享自己「化繁為簡只投資大盤」，主要持有 VOO、VT 與 0050，VOO 目前獲利約 17%，也自知有匯率風險；0050採一部分長抱、一部分高賣低買。唯一困擾是「盤中閒聊很難參與、投資過程很

2438萬理想退休數字太誇張？孫太曝「僅是低標」：靠存股能簡單很多

最近一則調查讓網路炸鍋，上班族心目中理想退休金金額，平均高達2438萬元才能抗通膨、關稅，退休金2438萬是空想還是現實？有人笑說：「這是要住總統套房退休嗎？」、「又一篇空想文！」但冷靜算一算，這數字，可能比你想的更貼近真實。

台股ETF受益人創新猷 00982A等九檔人氣同創高

台股氣氛熱絡，帶動台股ETF受益人數飆新高。根據集保戶股權分散8月15日最新統計資料顯示，台股ETF受益人上周增加25,...

海外主題ETF新兵熱度高 國防軍工、美股主題受青睞

受惠政策引導、產業趨勢帶動，海外主題型ETF今年以來績效亮眼，在股市展望正向之際創造超額報酬，包括國防軍工、AI電力等受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。