快訊

幕後／李四川鬆口YES I DO表態 背後靠高民調撐底氣

台股創高拉回整理 下跌129點收24,353點 台積電上漲5元收1,185元

直播／2025《台灣米其林指南》開獎！「7城」摘星隊伍首度共列評選

傑克森洞年會在即、9月降息機率逾八成 優先布局這檔正成長ETF

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

觀察上周美債殖利率大致呈先降後升的趨勢，最先公布的7月CPI數據顯示，關稅對通膨影響有限，讓市場對降息的預期有所提升，帶動美債殖利率走降，然而在公布7月PPI後，顯示生產者物價大幅反彈，隱含關稅戰帶來的通膨壓力逐漸浮現，使得美債殖利率最終由降轉升。

對此，國泰投信表示，市場靜待美國時間22日鮑爾將在傑克森洞全球央行年會發言，根據目前陸續公布的經濟數據，通膨有可能僅產生一次性衝擊或短期影響；根據最新芝商所Fed Watch點陣圖，9月降息1碼機率逾8成，在經濟逐漸放緩背景下，此時投資人可透過信評等級較高的投等債搶先布局，如今年以來基金規模成長快速的國泰10Y+金融債（00933B）。

00933B經理人游日傑表示，傑克森洞年會是全球央行領袖與學界、業界菁英共同探討長期貨幣政策的關鍵會議，本次鮑爾在會中的演說也引發全球關注，市場緊盯7月份PCE數據以及8月CPI等重點指標陸續公布，若數據結果顯示勞動市場出現降溫，亦有望使9月降息機率進一步提升。近期債市短線利率走勢未明，投資上仍以收益為優先考量；由於市場避險情緒升溫，高評級資產表現相對穩健，但在台發行的債券型商品於年中時受到新台幣急升影響，多檔以美元計價的債券ETF價格出現回落，但隨著新台幣匯率回穩，債券投資價值重新浮現，第3季資金開始回流債市。

國泰投信ETF研究團隊指出，全台資產規模前十大投等債ETF，今年以來的規模增長表現，僅有國泰10Y+金融債維持正成長，今年以來規模增加約新台幣90億元，目前基金規模達新台幣845.27億元，近五日平均成交量約1.2萬張，流動性良好，是不少有領息需求的投資人布局債券ETF的首選。

游日傑提到，00933B聚焦金融巨頭發行之債券，發債機構遍及全球，涵蓋國家有美國、英國、日本等成熟市場，包括摩根大通、美國銀行、高盛、富國銀行、花旗集團、摩根士丹利等發行機構，與台積電近期公布持債名單有高度相似，投資人可透過00933B緊追法人布局腳步，追逐領息契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

新台幣 債券ETF

延伸閱讀

等待零售財報及鮑爾演說 股指平盤震盪

鮑爾22日演講 市場押注放鴿

川普揚言允許對鮑爾進行「重大訴訟」 再度呼籲降息

與他國關稅協議大致談妥！美財長貝森特：最大貿易重置是大陸震撼

相關新聞

00981A「成王之路」…28億起家飆至131億！創台股主動式ETF三大紀錄

主動式ETF市場再掀話題風暴! 目前共有五檔主動式台股ETF，合計規模已突破340億元，顯示越來越多投資人認同主動式ETF在精準選股與靈活操盤上的優勢。今年五月底掛牌的主動統一台股增長ETF（0098

大盤創高…高股息卻冷清該換市值型ETF嗎？股添樂：三大理由別急著出清

台股近期氣勢如虹，加權指數一度距離前高24,416點僅差10點，創下一年來新高。然而，相較於大盤的強勢表現，去年最夯的高股息ETF今年卻顯得冷清，不僅聲量下降，績效也落後大盤，甚至出現投資人喊「乾脆換

只買大盤…投資0050真無聊？網嗆：個人問題生活沒其他事情做嗎

原PO分享自己「化繁為簡只投資大盤」，主要持有 VOO、VT 與 0050，VOO 目前獲利約 17%，也自知有匯率風險；0050採一部分長抱、一部分高賣低買。唯一困擾是「盤中閒聊很難參與、投資過程很

2438萬理想退休數字太誇張？孫太曝「僅是低標」：靠存股能簡單很多

最近一則調查讓網路炸鍋，上班族心目中理想退休金金額，平均高達2438萬元才能抗通膨、關稅，退休金2438萬是空想還是現實？有人笑說：「這是要住總統套房退休嗎？」、「又一篇空想文！」但冷靜算一算，這數字，可能比你想的更貼近真實。

台股ETF受益人創新猷 00982A等九檔人氣同創高

台股氣氛熱絡，帶動台股ETF受益人數飆新高。根據集保戶股權分散8月15日最新統計資料顯示，台股ETF受益人上周增加25,...

海外主題ETF新兵熱度高 國防軍工、美股主題受青睞

受惠政策引導、產業趨勢帶動，海外主題型ETF今年以來績效亮眼，在股市展望正向之際創造超額報酬，包括國防軍工、AI電力等受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。