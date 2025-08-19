傑克森洞年會在即、9月降息機率逾八成 優先布局這檔正成長ETF

觀察上周美債殖利率大致呈先降後升的趨勢，最先公布的7月CPI數據顯示，關稅對通膨影響有限，讓市場對降息的預期有所提升，帶動美債殖利率走降，然而在公布7月PPI後，顯示生產者物價大幅反彈，隱含關稅戰帶來的通膨壓力逐漸浮現，使得美債殖利率最終由降轉升。

對此，國泰投信表示，市場靜待美國時間22日鮑爾將在傑克森洞全球央行年會發言，根據目前陸續公布的經濟數據，通膨有可能僅產生一次性衝擊或短期影響；根據最新芝商所Fed Watch點陣圖，9月降息1碼機率逾8成，在經濟逐漸放緩背景下，此時投資人可透過信評等級較高的投等債搶先布局，如今年以來基金規模成長快速的國泰10Y+金融債（00933B）。

00933B經理人游日傑表示，傑克森洞年會是全球央行領袖與學界、業界菁英共同探討長期貨幣政策的關鍵會議，本次鮑爾在會中的演說也引發全球關注，市場緊盯7月份PCE數據以及8月CPI等重點指標陸續公布，若數據結果顯示勞動市場出現降溫，亦有望使9月降息機率進一步提升。近期債市短線利率走勢未明，投資上仍以收益為優先考量；由於市場避險情緒升溫，高評級資產表現相對穩健，但在台發行的債券型商品於年中時受到新台幣急升影響，多檔以美元計價的債券ETF價格出現回落，但隨著新台幣匯率回穩，債券投資價值重新浮現，第3季資金開始回流債市。

國泰投信ETF研究團隊指出，全台資產規模前十大投等債ETF，今年以來的規模增長表現，僅有國泰10Y+金融債維持正成長，今年以來規模增加約新台幣90億元，目前基金規模達新台幣845.27億元，近五日平均成交量約1.2萬張，流動性良好，是不少有領息需求的投資人布局債券ETF的首選。

游日傑提到，00933B聚焦金融巨頭發行之債券，發債機構遍及全球，涵蓋國家有美國、英國、日本等成熟市場，包括摩根大通、美國銀行、高盛、富國銀行、花旗集團、摩根士丹利等發行機構，與台積電近期公布持債名單有高度相似，投資人可透過00933B緊追法人布局腳步，追逐領息契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。