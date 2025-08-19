00981A「成王之路」…28億起家飆至131億！創台股主動式ETF三大紀錄

主動式ETF市場再掀話題風暴! 目前共有五檔主動式台股ETF，合計規模已突破340億元，顯示越來越多投資人認同主動式ETF在精準選股與靈活操盤上的優勢。今年五月底掛牌的主動統一台股增長ETF（00981A），不僅在上市短短兩個多月後，成為台股ETF中第一檔漲幅超過三成的產品，績效與規模更以火箭般的驚人速度雙雙飆升，穩穩坐上「台股主動式ETF之王」寶座。

台股主動式ETF股王

00981A自掛牌以來股價一路狂飆，掛牌不到百日就氣勢如虹，股價13日一舉突破13元大關，成為台股主動式ETF首檔漲幅超過三成的產品，霸氣登頂股王寶座。00981A股價漲勢不見停歇，根據CMoney統計至8/18，00981A收盤價已衝上13.42元，穩坐台股主動式ETF股王王位，堪稱今年最耀眼的超新星。

台股主動式ETF收盤價

股票代碼 股票名稱 8/18收盤價 上市以來績效(%) 同期大盤績效(%) 上市日期 00981A 主動統一台股增長 13.42 35.69 14.74 2025/5/25 00980A 主動野村臺灣優選 13.03 31.62 19.24 2025/5/5 00982A 主動群益台灣強棒 12.76 26.34 12.97 2025/5/22 00985A 主動野村台灣50 10.95 8.96 4.89 2025/7/27 00984A 主動安聯台灣高息 10.31 3.51 8.26 2025/7/14 資料來源： CMoney ，截至2025/8/18。

台股主動式ETF績效王

00981A一掛牌就鎖定王位，憑藉著精準選股和靈活操作，股價一路攀升，甫亮相並吸引投資人的目光，6月、7月都打敗全市場300檔ETF，蟬聯兩個月的ETF月績效冠軍。

8月持續漲不停，根據CMoney統計八月以來最新戰況，00981A在短短半個月再飆11.18%，以唯一的雙位數表現穩坐主動式ETF龍頭，把第二到第五名的2%~8%表現遠遠甩在後頭，主動式ETF績效王氣勢驚人。

台股主動式ETF 8月以來績效(%)

股票代碼 股票名稱 6月績效(%) 7月績效(%) 8月以來績效(%) 00981A 主動統一台股增長 10.27 9.44 11.18 00980A 主動野村臺灣優選 7.23 5.46 8.22 00982A 主動群益台灣強棒 9.8 7.3 8.04 00985A 主動野村台灣50 NA NA 7.35 00984A 主動安聯台灣高息 NA NA 2.18 資料來源： CMoney ，截至2025/8/18。

台股主動式ETF規模成長王

回顧00981A成長史，00981A掛牌時規模僅28億，掛牌不到三個月，憑藉著經理人的判斷力、選股力績效一路攀升，吸引資金流入。根據CMoney統計至8/18數據，資產規模已飆升至131億，增幅高達371%，成長速度居主動式ETF之冠，展現出強勁的成長動能。00981A能在如此短時間內達成此目標，顯示投資人對於經理人擇股能力及操盤能力的信心。

台股主動式ETF規模(億)

股票代碼 股票名稱 上市以來規模增幅(%) 8/18規模 00981A 主動統一台股增長 371% 131.33 00985A 主動野村台灣50 199% 35.64 00980A 主動野村臺灣優選 172% 37.29 00982A 主動群益台灣強棒 170% 139.15 00984A 主動安聯台灣高息 59% 17.97 資料來源： CMoney ，截至2025/8/18。

00981A的亮眼表現不僅為主動式ETF市場注入新活力，更證明了「選對基金經理人，勝過選對市場時機」這句投資名言。在被動式ETF當道的年代，主動式ETF正以實際績效證明其存在價值，為投資人開啟更多元的理財選擇！

