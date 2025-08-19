00981A「成王之路」…28億起家飆至131億！創台股主動式ETF三大紀錄

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
主動統一台股增長（00981A）掛牌不到三個月，股價漲逾三成、規模衝破131億，寫下台股主動式ETF三大紀錄。記者曾學仁／攝影
主動統一台股增長（00981A）掛牌不到三個月，股價漲逾三成、規模衝破131億，寫下台股主動式ETF三大紀錄。記者曾學仁／攝影

主動式ETF市場再掀話題風暴! 目前共有五檔主動式台股ETF，合計規模已突破340億元，顯示越來越多投資人認同主動式ETF在精準選股與靈活操盤上的優勢。今年五月底掛牌的主動統一台股增長ETF（00981A），不僅在上市短短兩個多月後，成為台股ETF中第一檔漲幅超過三成的產品，績效與規模更以火箭般的驚人速度雙雙飆升，穩穩坐上「台股主動式ETF之王」寶座。

台股主動式ETF股王

00981A自掛牌以來股價一路狂飆，掛牌不到百日就氣勢如虹，股價13日一舉突破13元大關，成為台股主動式ETF首檔漲幅超過三成的產品，霸氣登頂股王寶座。00981A股價漲勢不見停歇，根據CMoney統計至8/18，00981A收盤價已衝上13.42元，穩坐台股主動式ETF股王王位，堪稱今年最耀眼的超新星。

台股主動式ETF收盤價

股票代碼股票名稱8/18收盤價上市以來績效(%)同期大盤績效(%)上市日期
00981A主動統一台股增長13.4235.6914.742025/5/25
00980A主動野村臺灣優選13.0331.6219.242025/5/5
00982A主動群益台灣強棒12.7626.3412.972025/5/22
00985A主動野村台灣5010.958.964.892025/7/27
00984A主動安聯台灣高息10.313.518.262025/7/14

資料來源：CMoney，截至2025/8/18。

台股主動式ETF績效王

00981A一掛牌就鎖定王位，憑藉著精準選股和靈活操作，股價一路攀升，甫亮相並吸引投資人的目光，6月、7月都打敗全市場300檔ETF，蟬聯兩個月的ETF月績效冠軍。

8月持續漲不停，根據CMoney統計八月以來最新戰況，00981A在短短半個月再飆11.18%，以唯一的雙位數表現穩坐主動式ETF龍頭，把第二到第五名的2%~8%表現遠遠甩在後頭，主動式ETF績效王氣勢驚人。

台股主動式ETF 8月以來績效(%)

股票代碼股票名稱6月績效(%)7月績效(%)8月以來績效(%)
00981A主動統一台股增長10.279.4411.18
00980A主動野村臺灣優選7.235.468.22
00982A主動群益台灣強棒9.87.38.04
00985A主動野村台灣50NANA7.35
00984A主動安聯台灣高息NANA2.18

資料來源：CMoney，截至2025/8/18。

台股主動式ETF規模成長王

回顧00981A成長史，00981A掛牌時規模僅28億，掛牌不到三個月，憑藉著經理人的判斷力、選股力績效一路攀升，吸引資金流入。根據CMoney統計至8/18數據，資產規模已飆升至131億，增幅高達371%，成長速度居主動式ETF之冠，展現出強勁的成長動能。00981A能在如此短時間內達成此目標，顯示投資人對於經理人擇股能力及操盤能力的信心。

台股主動式ETF規模(億)

股票代碼股票名稱上市以來規模增幅(%)8/18規模
00981A主動統一台股增長371%131.33
00985A主動野村台灣50199%35.64
00980A主動野村臺灣優選172%37.29
00982A主動群益台灣強棒170%139.15
00984A主動安聯台灣高息59%17.97

資料來源：CMoney，截至2025/8/18。

00981A的亮眼表現不僅為主動式ETF市場注入新活力，更證明了「選對基金經理人，勝過選對市場時機」這句投資名言。在被動式ETF當道的年代，主動式ETF正以實際績效證明其存在價值，為投資人開啟更多元的理財選擇！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 規模 績效 大盤 00981A主動統一台股增長

