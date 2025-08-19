大盤創高…高股息卻冷清該換市值型ETF嗎？股添樂：三大理由別急著出清

快訊

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
大盤創高，高股息ETF卻表現疲弱。股添樂提醒，高股息仍具低波動優勢，關鍵在於選對編制規則、觀察含息報酬。記者曾學仁／攝影
大盤創高，高股息ETF卻表現疲弱。股添樂提醒，高股息仍具低波動優勢，關鍵在於選對編制規則、觀察含息報酬。記者曾學仁／攝影

台股近期氣勢如虹，加權指數一度距離前高24,416點僅差10點，創下一年來新高。然而，相較於大盤的強勢表現，去年最夯的高股息ETF今年卻顯得冷清，不僅聲量下降，績效也落後大盤，甚至出現投資人喊「乾脆換成市值型ETF」的聲音

分析師股添樂在節目中指出，今年以來0050含息報酬率已超過11%，但多數主流高股息ETF卻在平盤附近徘徊，少數表現較佳的也僅約4%，甚至還有部分ETF報酬為負。再加上去年下半年配息高峰過後，今年普遍縮水，難免讓不少股民心生失望。

不過，他強調「高股息ETF沒有那麼悲觀」，並提出三大理由：

1.AI浪潮有望蔓延

今年大盤漲勢集中在AI概念股，這類公司多將盈餘投入資本支出，因此股價表現突出。

相較之下，高股息ETF成分股多屬於盈餘用於配息的公司，短期表現落後。

不過，隨著PCB、能源供應鏈等題材發酵，建鼎、光寶科等高股息成分股開始受惠，未來不排除更多傳產或電子股切入AI鏈，進而帶動高股息ETF補漲

2.配息傳言已澄清

市場一度謠傳「高股息ETF將被禁止配發資本利得」，引發投資人憂心。不過金管會已正式澄清，並未禁止ETF以資本利得進行收益分配。

股添樂解讀，假設ETF指數股利率僅有5%，但若績效亮眼，仍能配出超過5%的水準。換句話說，只要ETF能「漲得動」，就不必過度擔心配息縮水。

3.低波動抗跌優勢

大盤創高、投資人居高思危之際，高股息ETF的「低波動屬性」反而更顯價值。股添樂以2022年空頭年為例，大盤當年度下跌約兩成，但00713、00878、0056等高股息ETF跌幅明顯較小，顯示其具備抗跌效果

他提醒，若後續大盤修正，高股息ETF在資產組合中能發揮穩定作用。

長線選股關鍵：看含息報酬與編制規則

股添樂強調，投資高股息ETF不能僅看單次配息多寡，更應檢視含息報酬表現與指數編制規則的競爭力。例如今年00918表現突出，若能持續保持優勢，將是值得長線布局的標的；傳統代表如0056、00878、00713則以穩健著稱。反之，若成分股集中中小型公司，今年在關稅與匯率壓力下普遍受挫。

操作策略上，他建議投資人可採「跌2.5%加碼」的方式切入，因高股息ETF波動小，不常出現大幅修正，這樣的進場規則更實際。

股添樂最後提醒，高股息ETF的核心價值在於「穩定金流＋低波動」。只要產品編制規則具競爭力，長線持有仍有價值；但若選到弱勢商品，雖然表面上能定期領息，股價卻逐年下滑，反而變成「左手換右手」。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

大盤 報酬率 市值型 0056元大高股息 00701國泰股利精選30 00878國泰永續高股息 00713元大台灣高息低波 00918大華優利高填息30 ETF

