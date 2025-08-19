只買大盤…投資0050真無聊？網嗆：個人問題生活沒其他事情做嗎

原PO分享自己「化繁為簡只投資大盤」，主要持有 VOO、VT 與 0050，VOO 目前獲利約 17%，也自知有匯率風險；0050採一部分長抱、一部分高賣低買。唯一困擾是「盤中閒聊很難參與、投資過程很無聊」，想問「這樣堅持下去有沒有搞頭」與「如何在無聊的市場中找到樂子」。

對於原PO的提問，不少網友直球回應、點出核心抉擇「就看你是想要錢還是想要玩啊」、「無聊賺錢跟有趣賠錢 看你啊」、「買大盤就是放著 20年後退休不好嗎」、「睏霸數錢不好嗎」。

也有一派建議採「核心＋衛星」做法，兼顧參與感「我自己是切20%資金出來做主動投資啦 80%大盤放著」、「拿10%-20%資金出來自己操作 核心80%大盤」、「拿資金的5%當沖或波段啊買etf也是可以沖啊」、「可以研究資產配置 好玩」。

也有人從波動與風險角度提醒「無聊？4月跌停那樣才叫刺激嗎？」、「或者你買一些比較波動大的大盤 例如納指」、「不會啊，等回檔質押幹進正2，也是穩穩賺」、「所以金居富喬有人玩啊 一個月翻一倍 VOO一倍要多久」。

還有網友點出生活面向「無聊是自己的問題，生活沒別的事做嗎」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。