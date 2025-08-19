快訊

農曆七月積陰德！命理專家分享必做這事：人生也跟著圓滿

iPhone 17 Pro還有Sim卡槽！「純eSIM」功能手機蘋果先推這1款

蔡依林自曝早睡早起變超美！她效法「9點半美容覺」結局超崩潰

聽新聞
0:00 / 0:00

海外主題ETF新兵熱度高 國防軍工、美股主題受青睞

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
海外主題ETF近一周投資人數成長前十強。資料來源：集保結算所、CMoney，截止8/15，2024/12/31後掛牌採掛牌以來股價報酬計算
海外主題ETF近一周投資人數成長前十強。資料來源：集保結算所、CMoney，截止8/15，2024/12/31後掛牌採掛牌以來股價報酬計算

受惠政策引導、產業趨勢帶動，海外主題型ETF今年以來績效亮眼，在股市展望正向之際創造超額報酬，包括國防軍工、AI電力等受寵，統計近期最受青睞主題型ETF十強，近一周投資人數再增加逾5,000人，反映投資人積極布局。

據集保結算所資料，近一周海外主題型ETF投資人數增加前十名中，逾半為近一年發行的新主題商品，包括元大航太防衛科技（00965）今年以來績效42.3%最為亮眼，8月15日當周投資人數增加2,207人，為主題型ETF第一；5月13日掛牌的新光美國電力基建，約三個月也上漲15.2%。

其他像是第一金太空衛星、國泰數位支付服務，今年以來也分別上漲22.5%、6.6%，表現優於追蹤Nasdaq 100指數的富邦NASDAQ。

法人指出，主題型ETF能否上漲，主要取決於科技成長與政策支持兩大趨勢，航太防衛產業搭上創新科技帶動國防裝備需求，且全球主要國家政策均支持發展，如美國對外政策轉型，進而影響各國提升國防自主力，積極擴張國防支出，可望持續推動相關概念股股價上漲。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 航太

延伸閱讀

黃國昌會見美智庫訪團 重申支持強化國防實力

融程電營收／7月3.86億元、月增15.6% 創新高

投書華盛頓郵報 陳以信：美軍售延宕給中國戰略優勢

創造超額報酬 機會來了

相關新聞

00981A「成王之路」…28億起家飆至131億！創台股主動式ETF三大紀錄

主動式ETF市場再掀話題風暴! 目前共有五檔主動式台股ETF，合計規模已突破340億元，顯示越來越多投資人認同主動式ETF在精準選股與靈活操盤上的優勢。今年五月底掛牌的主動統一台股增長ETF（0098

大盤創高…高股息卻冷清該換市值型ETF嗎？股添樂：三大理由別急著出清

台股近期氣勢如虹，加權指數一度距離前高24,416點僅差10點，創下一年來新高。然而，相較於大盤的強勢表現，去年最夯的高股息ETF今年卻顯得冷清，不僅聲量下降，績效也落後大盤，甚至出現投資人喊「乾脆換

只買大盤…投資0050真無聊？網嗆：個人問題生活沒其他事情做嗎

原PO分享自己「化繁為簡只投資大盤」，主要持有 VOO、VT 與 0050，VOO 目前獲利約 17%，也自知有匯率風險；0050採一部分長抱、一部分高賣低買。唯一困擾是「盤中閒聊很難參與、投資過程很

2438萬理想退休數字太誇張？孫太曝「僅是低標」：靠存股能簡單很多

最近一則調查讓網路炸鍋，上班族心目中理想退休金金額，平均高達2438萬元才能抗通膨、關稅，退休金2438萬是空想還是現實？有人笑說：「這是要住總統套房退休嗎？」、「又一篇空想文！」但冷靜算一算，這數字，可能比你想的更貼近真實。

台股ETF受益人創新猷 00982A等九檔人氣同創高

台股氣氛熱絡，帶動台股ETF受益人數飆新高。根據集保戶股權分散8月15日最新統計資料顯示，台股ETF受益人上周增加25,...

海外主題ETF新兵熱度高 國防軍工、美股主題受青睞

受惠政策引導、產業趨勢帶動，海外主題型ETF今年以來績效亮眼，在股市展望正向之際創造超額報酬，包括國防軍工、AI電力等受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。