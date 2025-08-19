2438萬理想退休數字太誇張？孫太曝「僅是低標」：靠存股能簡單很多

最近一則調查讓網路炸鍋，上班族心目中理想退休金金額，平均高達2438萬元才能抗通膨、關稅，退休金2438萬是空想還是現實？有人笑說：「這是要住總統套房退休嗎？」、「又一篇空想文！」但冷靜算一算，這數字，可能比你想的更貼近真實。

先看開銷：世界銀行建議，退休後的生活開銷應約等於退休前的 70%。再加上衛福部統計，平均每年醫療費約 5 萬元，若考慮 2.5% 通膨率，二十年退休生活的開銷，很快就會吞掉兩千多萬元。 再看壽命與長照：台灣人平均壽命越來越長，但「不健康平均餘命」有 8 年，也就是最後幾年往往需要昂貴的照護。養老院、長照每月可能要 2.5 萬到 5.5 萬元，甚至更高。這樣的金額，額外就要準備300～600萬元。

所以，2438萬元看似「天價」，其實只是讓你能在通膨、醫療與長照支出下，不必壓力山大的安全數字。

孫太怎麼看？投資最怕的是「低估自己會活多久」和「低估未來的開銷」。靠著多年存股與領息再投入，目前可以讓每季的股息可以覆蓋日常生活費，甚至在面對突發醫療支出時，應該也不需要去賣股票。

退休金到底要多少才夠？我認為答案不是一個絕對數字，而是你是否能確保現金流足以覆蓋你的生活與風險支出。

當別人焦慮通膨、擔心錢不夠時，你可以安心地說：「沒關係，我的股息會繼續來」。

最後，人生與財富最怕的兩件事，活太久卻沒有錢，另外一個則是有錢但沒命花！因此，「健康與財富」都應該是每個存股族並存的重要選項！

2438萬也許看似個遙遠的數字，但有實際存股的夥伴應該都知道，要存到這個資產，用存股的方式來說，「本金」一定遠低於這個數值，相較於定存1.X%的角度，存股的方式是更有效率地的擴增資產！相信許多投資人並非夢想著要資產突破上億，但是多數應該都是希望藉由投資能讓自己能安穩退休。

那就給自己一個目標，朝著2438萬前行吧！

