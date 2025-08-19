存股哥心法曝：00878衝200張、00982A小試槓桿！穩定現金流最重要

評估一下目前的維持率跟負債比，覺得還有空間就持續借貸買進，今天用股票質押買10張主動群益台灣強棒（00982A），晚了一天少吃一次配息有點可惜，不過沒關係，往後多得是機會，剛上市沒多久的00982A表現確實不錯，盤中還差點單日填息。

還是要說主動型大多都在近幾個月上市，都吃了相當大的指數漲幅，要買進前還是要去考量這些標的適不適合自己，也要去預想往後遇到股價下跌時自己會如何去應對，理性看待不情緒化，才是成熟投資人的表現。

今天台股同步創下歷史新高，收在24,482點，相較於主動型跟市值型，高股息還沒回到一年多前的高點，大概能懂很多人覺得這一年多股價漲不起來、配息慢慢降低的心情，但還是要說投資看得是長期，別忘了當初自己存股的初衷是什麼。

我自己的心態倒是很平靜，因為股息可以讓我持續堆高持股張數，搭配穩定合理的槓桿，我的總市值跟現金流仍不斷往上提升，這樣的投資模型也符合我自己的需求跟生活型態，畢竟退休族本來就需要更多的現金流嘛。

今年還有四個多月，首要目標還是把國泰永續高股息（00878）拉到200張，目前是177張應該是蠻有機會的，至於市值型跟主動型就隨心所欲的去買，無論市場如何變化都能擁有選擇權，我想這也是身為一個存股人相當大的優勢呢。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。