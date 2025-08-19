首檔配息主動式ETF 群益00982A 盤中強勢填息、5.4萬投資人息利雙收

今年是台灣主動式ETF元年，第一檔配息的主動式ETF主動群益台灣強棒（00982A）於18日進行除息後，快速邁向填息之路，在除息首日填息率逾九成，於19日早盤順利填息達陣，僅花不到兩個交易日，今日盤中價格最高一度觸及12.91元，也刷新其自身盤中最高價紀錄。

00982A首次配息金額為每股0.236元，以公告日來推算年化配息率近8%，是近期少數配息表現亮眼的台股ETF，績效表現強勁，近一月上漲近13.4%，且日均成交量近5.8萬張，為主動式台股ETF中最為熱絡。財富管理專家表示，00982A操作策略融合質、量化雙重選股邏輯，既挖掘成長潛力股，也鎖定強勢動能股，緊抓趨勢力求創造超額報酬契機，成立以來含息報酬近三成。觀察00982A不僅首次配息表現不錯，更在短時間內強勢填息，讓投資人息利雙收，值得投資人多加留意。

00982A經理人陳沅易表示，整體來看，今年大型資金齊力押寶AI供應鏈等少數族群，導致結構失衡，造成資金排擠效應。不過從現在往後來看，待關稅全部落地及以降息周期開始啟動後，整個台股的結構將好轉，資金有機會從單壓大型AI權值股，開始轉往降息受惠的中小型股，觀察8月以來櫃買指數的漲幅+5.1%，優於同期加權指數上漲+3.8%的表現。中小型股可望落後補漲，可擇優布局。

