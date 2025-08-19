00878高股息ETF之王的隱憂！懶錢包：配息三連降、報酬普通、股東數見頂回落

台灣這幾年高股息ETF競爭超激烈，畢竟這是最受投資人歡迎的類型。

配息往往加碼再加碼，年化殖利率從驚人到離譜7%、8% 不夠看...9%、10% 甚至以上所在多有。

在配息大戰刺激下，養大了存股族的胃口，高股息被重新定義，高股息ETF人才輩出、群星閃耀。

每隔一陣子就會跑出一檔巨星成為話題焦點，從元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）到元大台灣價值高息（00940），都曾是市場鎂光燈追捧的寵兒。

不過要問誰才是「高股息ETF之王」，答案非00878莫屬。

00878為什麼這麼紅？

從台灣ETF股東人數排行榜來看，00878是當之無愧的人氣王，受益人數超過170萬，就算放眼台股市場，也只有台積電能與之匹敵。

定期定額排行榜：00878排第二，僅輸給今年大幅降費、扣款戶數暴增的0050。

規模排行榜：00878排第三，落後於市值型ETF始祖0050和高股息始祖0056。

00878之所以能紅，歸功於：

持續進化的機制

穩健的配息

會漲也抗跌的報酬率

較低的內扣費用

相對多元的產業配置

但近來也有隱憂浮現，包括連續三次下調現金股利、報酬率掙扎，以及股東人數出現減少趨勢。

00878的四大面向檢查

1.下滑的配息

2024年8月配息金額衝上0.55元後，一路下滑至0.5、0.47、0.4 元，連三降。

雖然殖利率仍有7%、8%，但投資人擔心「降息」。摳摳認為，趁行情差時調降，對信心衝擊較小，否則若硬撐最後崩跌會更可怕。

2.掙扎的報酬率

近1至3年績效落後同類ETF與大盤，僅在近5年表現勝過0056。

00878給人「會漲抗跌」的印象，但長期看，仍有輸給大盤的隱憂。

3.便宜的費用率

國泰投信持續壓低開銷，換股次數少、週轉率低，甚至下調保管費。

相較多數高股息ETF內扣費高，00878算是便宜的例外。

4.變化的持股權重

新增「單一個股權重上限 10%」、「單檔投資市值上限 6%」的規則。

影響結果是市值大的公司分配到更多資金，前十大成分股比例由40%升至50%。

心得與隱憂

00878被稱為「國民ETF」，存股族買不停，但近期出現：

1.配息連三降 2.報酬率普通，落後大盤 3.股東人數高峰後下滑（6月破175萬，近期跌破173萬）

其實，配息減少並不代表投資虧損，因為未配出的錢會留在淨值中。摳摳提醒，投資要看的是 總報酬率，而不是單看配息。

00878的特色仍在：費用率低、多元產業分散，適合長期存股族綜合評估，找出適合自己的投資方式。

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。