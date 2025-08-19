主動式ETF 熱潮該跟風？長期優質基金是首選

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
共同基金與主/被動式ETF比較。資料整理：鉅亨買基金
主動式ETF 2025年正式上路後，過去投資人僅需在傳統的共同基金與近年大行其道的被動式ETF間做抉擇，現在有主動式ETF的選項，卻讓不少人陷入「到底該買哪一種？」的困境。「鉅亨買基金」提醒，主動式ETF雖標榜結合基金與ETF的優點，實質上，卻可能同時背負兩者的限制，建議充分了瞭解不同商品的特性再做配置。若核心目標是長期穩健資產增值，經得起市場循環考驗的優質基金仍是首選。

主動式ETF由經理人主動選股與調整組合，並可盤中即時交易，表面上兼具主動操作的靈活性與ETF便利，但有些限制也不可忽視。「鉅亨買基金」總經理張榮仁點出，主動式ETF應留意的五大問題：

第一，雖可能創造超額報酬，但同樣存在績效落後大盤的風險

第二，管理費普遍高於被動式ETF，再加上手續費與交易稅，整體成本可能高於在基金平台申購共同基金

第三，由於交易價格取決市場買賣，易出現折溢價風險，也就是可能買貴

第四，每日揭露持股雖被視為透明度優勢，但也可能讓投資清單完整曝光，導致經理人策略被迫偏向流動性佳的大型股，間接削弱基金績效

第五，常被忽略的是多數主動式ETF採強制配息，對於無現金流需求且稅率偏高的投資人，反而可能帶來額外稅負壓力

張榮仁指出，從績效角度來看，主動式ETF仍屬新產品，成立時間普遍不長，缺乏完整的市場循環考驗，也沒有固定追蹤的指數可作為績效基準，投資人難以判斷未來表現。反觀傳統共同基金，許多歷史悠久的優質基金早已經過多次金融風暴與市場循環的驗證，其績效具備更高的參考價值。

鉅亨買基金建議，投資人面對市場新產品時，應先徹底了解特性，再審慎評估是否適合自身需求。若重視交易的即時性與透明度，無論主動或被動ETF都能提供這類優勢；但若投資目標放在長期穩健增值，經歷過市場長期波動考驗的優質主動式基金，仍然是核心資產配置更值得投入的標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

