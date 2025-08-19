台股ETF受益人創新猷 00982A等九檔人氣同創高

台股氣氛熱絡，帶動台股ETF受益人數飆新高。根據集保戶股權分散8月15日最新統計資料顯示，台股ETF受益人上周增加25,652人，總人數來到11,275,900人，創下歷史新高人數；統計2025年來增加1,050,064人。觀察台股ETF受益人單檔表現，包括主動群益台灣強棒(00982A)、元大台灣50(0050)等九檔受益人數創高。九檔受益人創新高的台股ETF中，包括00982A在內的五檔主動式台股ETF受益人數全數創高，顯示出主動式ETF成為投資人新寵兒。

00982A挾著8%的年化配息率與股價頻創新高的績效，上周首配最後買進日前吸引1.78萬人投資人進場，使得總人數來到5.4萬人，成為最具人氣的台股主動式ETF。

群益投信台股ETF研究團隊表示，美服務業動能放緩、美國總統川普提名偏鴿派人選出任Fed理事、7月CPI增幅不如預期提振Fed未來降息機率，且半導體關稅可豁免利多續發酵，加權指數在科技股領漲持續上漲。8月以來台灣面臨兩大關稅：20%疊加關稅及100%半導體關稅，台股雖公布前震盪，惟揭曉後受惠電子產品暫仍免稅及赴美投資可豁免等利多，激勵電子股走揚並推升大盤。主動式ETF選股可視市場變動操作靈活優勢提前布局相關概念股，投資人可多利用台股主動式ETF介入台股。

主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易指出，整體盤勢看來，台股融資餘額2,483億，距離3月底融資餘額大幅下跌前的3,200億還有很大的空間，代表台股的資金面暫時沒有出現過熱的狀況。市場將關注：1. 232條款調查結果；2. 美俄領袖會談；3. 川普關稅對美國經濟動能影響。台灣電子業暫可免受重稅、AI展望正向、外資及內資動能支撐，看法維持中性偏多。看好第3季業績預估高成長或明年成長能見度提升的AI概念股；此外，隨Fed未來降息機率提高資金有望回流台股及融資成本有望降低的中小型股，可伺機加碼具股價表現潛力標的，聚焦科技趨勢+定價權強的企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。