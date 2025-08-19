快訊

上午9時26分花蓮近海規模4.9地震 最大震度4級

台日簽備忘錄：避免大陸間諜趁台灣有事混進日本 事前審查入境外國人

台股開盤續昨日漲勢小漲11點 台積電開平盤

00981A、00982A主動型ETF存股可行？網：買0050就好！幹嘛那麼麻煩

聯合新聞網／ 綜合報導
00981A、00982A等主動型ETF績效亮眼引發討論，網友有人大讚「海放0050」、也有人提醒「五年後98%落後大盤」。記者鄭超文／攝影
00981A、00982A等主動型ETF績效亮眼引發討論，網友有人大讚「海放0050」、也有人提醒「五年後98%落後大盤」。記者鄭超文／攝影

原PO提出兩檔主動型ETF：主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）比較費用與配息，前者經理費較高、年配息，後者費率低、季配息。他認為主動型ETF和基金類似，只是多了在股市申購贖回的便利，因此想請教是否適合拿來當存股工具。

在留言中，不少網友強調費用與成分股差異。有人提醒「00981A一堆AI股，這兩個月績效暴力，但四月那波也是死很慘」、「要去查經理人，981經理人以前就是操黑馬基金的」。也有人直言「你就買0050就好，幹嘛那麼麻煩」。

支持者則大讚績效「981A的K線有夠美」、「當初是看經理人才買，現在海放0050，吊打980、982」、「淺碟市場本來就適合主動ETF」。甚至有人分享「我爸00980A申購330張，3個月賺100萬」。

不過也有謹慎聲音，認為「主動型剛好趕上這波多頭，還沒經歷過市場大跌」、「美股經驗是五年後98%落後大盤，不去碰比較好」。另有網友提醒，投信往往集中火力炒同檔股票，「其實就是主力」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00981A主動統一台股增長 00982A主動群益台灣強棒 00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF

延伸閱讀

00878領息卻賠價差、配息未來會增減？經理人親自解答：用三大心法避免

「PCB之亂」行情能撐多久？網憂隨時反轉：到出第三季財報

宏達電連2根漲停…新品題材點火！EPS仍虧0.86元…網「紅茶店重返榮耀」

「這一波到底要漲到哪裡」台股多頭急衝！ 網喊：3萬6六千點大行情

相關新聞

00878高股息ETF之王的隱憂！懶錢包：配息三連降、報酬普通、股東數見頂回落

台灣這幾年高股息ETF競爭超激烈，畢竟這是最受投資人歡迎的類型。 配息往往加碼再加碼，年化殖利率從驚人到離譜7%、8% 不夠看...9%、10% 甚至以上所在多有。 在配息大戰刺激下，養大

00981A、00982A主動型ETF存股可行？網：買0050就好！幹嘛那麼麻煩

原PO提出兩檔主動型ETF：主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）比較費用與配息，前者經理費較高、年配息，後者費率低、季配息。他認為主動型ETF和基金類似，只是多了在股市申

台股ETF受益人創新猷 00982A等九檔人氣同創高

台股氣氛熱絡，帶動台股ETF受益人數飆新高。根據集保戶股權分散8月15日最新統計資料顯示，台股ETF受益人上周增加25,...

主動式ETF 熱潮該跟風？長期優質基金是首選

主動式ETF 2025年正式上路後，過去投資人僅需在傳統的共同基金與近年大行其道的被動式ETF間做抉擇，現在有主動式ET...

高AI含量ETF 填息力道強

ETF人氣王國泰永續高股息（00878）、群益ESG投等債20+、中信關鍵半導體等共48檔ETF在昨（18）日進行除息，...

股票型ETF 吸金229億美元

全球股市上周續揚，市場對聯準會降息樂觀期待，加上美中延長關稅休兵期舒緩擔憂，激勵那指創新高。過去一周整體股票型ETF再獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。