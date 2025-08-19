00981A、00982A主動型ETF存股可行？網：買0050就好！幹嘛那麼麻煩
原PO提出兩檔主動型ETF：主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）比較費用與配息，前者經理費較高、年配息，後者費率低、季配息。他認為主動型ETF和基金類似，只是多了在股市申購贖回的便利，因此想請教是否適合拿來當存股工具。
在留言中，不少網友強調費用與成分股差異。有人提醒「00981A一堆AI股，這兩個月績效暴力，但四月那波也是死很慘」、「要去查經理人，981經理人以前就是操黑馬基金的」。也有人直言「你就買0050就好，幹嘛那麼麻煩」。
支持者則大讚績效「981A的K線有夠美」、「當初是看經理人才買，現在海放0050，吊打980、982」、「淺碟市場本來就適合主動ETF」。甚至有人分享「我爸00980A申購330張，3個月賺100萬」。
不過也有謹慎聲音，認為「主動型剛好趕上這波多頭，還沒經歷過市場大跌」、「美股經驗是五年後98%落後大盤，不去碰比較好」。另有網友提醒，投信往往集中火力炒同檔股票，「其實就是主力」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
