高AI含量ETF 填息力道強

ETF人氣王國泰永續高股息（00878）、群益ESG投等債20+、中信關鍵半導體等共48檔ETF在昨（18）日進行除息，受惠於台灣AI股發功，推升加權指數盤中衝破24,500點，改寫歷史高價，當中，AI成分股占比高的台股ETF展現較強填息力道。

觀察昨日除息的ETF標的，共有18檔台股ETF、28檔債券、兩檔海外股票，僅三檔ETF上演一日填息行情，占比僅6.2%，分別為富邦臺灣優質高息、凱基台灣AI50、中信成長高股息，共同特色是台股月月配型ETF，除受惠台股創高行情外，也因單次配息金額相對小，填息速度更快，共計10.69萬位投資人股息和價差都落袋。

至於填息率超過五成的還有主動群益台灣強棒、兆豐電子高息等權、富邦全球投等債、野村趨勢動能高息以及中信全球高股息，其中，主動群益台灣強棒距離填息只差臨門一腳。

昨天填息能力強的ETF主要是拜成分股大多集中AI股之四，包括共同持有的無塵室機電整合大廠聖暉*、CCL廠聯茂雙雙攻上漲停，另外，鴻海、聯發科、緯穎、台光電以及漢唐等指標股也呈現領漲。反觀債券ETF則受到美國7月PPI數據，使降息預期走跌、美債殖利率走高影響，普遍都收黑。

至於國泰永續高股息、國泰10Y+金融債、中信美國公債20年、凱基美國非投等債、中信成長高股息、國泰A級公司債、中信美國公債0-1、FT投資級債20+、野村趨勢動能高息、中信亞太高股息以及國泰A級金融債，成交量都較前一個交易日成長12.3%至288.6%不等，顯示有部分買盤趁除息價低進場布局。

今（19）日ETF除息將由復華投信旗下六檔ETF接棒，包含開啟月月配時代的復華台灣科技優息、台股高息ETF股王的復華富時高息低波等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。