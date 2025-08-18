股票型ETF 吸金229億美元

全球股市上周續揚，市場對聯準會降息樂觀期待，加上美中延長關稅休兵期舒緩擔憂，激勵那指創新高。過去一周整體股票型ETF再獲資金淨流入229.7億美元，僅較上周流入金額小降2%，主要為美國獲170.2億美元淨流入、歐洲轉為淨流入5.4億美元。反觀日本淨流出擴大為9.9億美元、中國和亞洲淨流出縮小為37.8億美元和22.6億美元。

富蘭克林證券投顧表示，降息與停火的樂觀期待推升全球股市驚驚漲，未來一周的趨勢觀察，包括一、繼美俄領袖會談後，烏克蘭總統澤倫斯基將由德法義等歐洲多位領袖陪同赴美，18日與川普會談；二、全球央行年會：將於8月21至23日召開，關注聯準會主席鮑爾態度是否鬆動。

據芝加哥商業交易所FedWatch，市場預期9月降息1碼機率仍達84.6%，年底前降息幅度較上周預期的3碼降至2碼。

富蘭克林證券投顧指出，隨股市攀高，逢8、9月為美股傳統淡季、川普關稅威脅仍存，未來兩周將宣布晶片關稅，接下來若無更多激勵因素，恐易有拉回風險。所幸全球經濟仍處成長軌道，輔以資金寬鬆環境，風險性資產短線震盪無礙長多格局，建議採全球化配置掌握多元契機。

核心配置首選平衡型基金、複合債及非投資等級債券型基金，股市持續看好長線趨勢正向的科技及創新科技產業，非美元資產看好全球債券型基金及新興當地債券型基金，股市首選日本、歐洲及印度股票型基金，納入日圓避險、澳幣避險及歐元資產，並以5%至10%配置黃金產業型基金，提高投組多樣性。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，美股第2季財報普遍優於預期，企業信心回升，多數公司上調或維持下半年展望，企業營運仍屬穩健，加上市場對降息信心回升，在投資方面，可留意AI、工業、公用事業等類股表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。