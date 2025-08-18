快訊

與歐洲領袖峰會聚焦安全保證 川普預告俄國擬釋放上千俘虜

澤倫斯基開口就喊感謝 川普：將討論「類北約」安全保證

今晴熱有午後強對流 吳德榮：玲玲颱風最快今生成 觀察另1熱帶擾動

台股ETF 受益人創新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
九檔受益人創新高的台股ETF
九檔受益人創新高的台股ETF

台股氣氛熱絡，帶動台股ETF受益人數飆新高。根據集保戶股權分散8月15日最新統計資料顯示，台股ETF受益人上周增加25,652人，總人數為11,275,900人，創下歷史新高人數；統計今年增加1,050,064人。

台股ETF包括主動群益台灣強棒（00982A）、元大台灣50共九檔受益人數創高；其中五主動式台股ETF受益人全數創高，顯示出主動式ETF成為投資人新寵兒。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，台股融資餘額目前約2,483億元，距離3月底融資餘額大幅下跌前3,200億元有很大空間，代表台股資金面未出現過熱，台股後勢仍可以期待。

陳沅易指出，後續市場將關注三重點，一是232條款調查結果；為美俄烏等領袖會談；第三，川普關稅對美國經濟動能影響。看好第3季業績預估高成長或明年成長能見度提升的AI概念股；此外，隨美國聯準會未來降息機率提高，資金有望回流台股及融資成本降低的中小型股，可伺機加碼具股價表現潛力的標的，聚焦科技趨勢+定價權強的企業。

台灣加權指數在利多消息加持下，一路震盪向上，創歷史新高，帶動台股千金股數量急遽增加。據CMoney統計至8月14日，台股千金股數量高達24檔。

以主動統一台股增長ETF來看，即納入16檔千金股，涵蓋股王信驊、重返4,000元大關的股后世芯-KY，以及新千金奇鋐、智邦、精測等。自川普宣布關稅8月1日正式上路，隨即對設廠美國半導體業者釋出關稅豁免利多消息，加上美國CPI數據表現優於預期，市場降息預期升溫，推升股市表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

台股創新高外資買超44億元 連10買鴻海

降息預息加多頭氛圍 台股驚驚漲盤中收盤雙寫新高

股匯不同調 台股創高新台幣連3貶收30.056元

台股收盤創歷史新高！衝上24,482點 PCB族群齊噴…網酸：高股息完全沒漲

相關新聞

高AI含量ETF 填息力道強

ETF人氣王國泰永續高股息（00878）、群益ESG投等債20+、中信關鍵半導體等共48檔ETF在昨（18）日進行除息，...

股票型ETF 吸金229億美元

全球股市上周續揚，市場對聯準會降息樂觀期待，加上美中延長關稅休兵期舒緩擔憂，激勵那指創新高。過去一周整體股票型ETF再獲...

聯準會降息預期支撐 美債ETF熱度升溫 吸金力道強勁

聯準會降息預期支撐債市買盤，過去一周淨流入整體固定收益型ETF資金達140.2億美元，主要為美國債市獲淨流入95.4億美...

台股ETF 受益人創新高

台股氣氛熱絡，帶動台股ETF受益人數飆新高。根據集保戶股權分散8月15日最新統計資料顯示，台股ETF受益人上周增加25,...

日股續創高挑戰44,000點 日股僅這檔商社ETF逆勢增

受惠於日圓走弱與出口族群漲勢，汽車與零售類股成為推升日股主力，日本股市18日持續走強，日經225與東證指數盤中續創歷史新...

台股創收盤新高…00981A是唯一價量擠進前五強的ETF 強勢吸金逾11萬張

美國總統川普再次放話，半導體稅率將達300%，但台股走出自己的路，18日加權指數刷新歷史紀錄，終場上漲148.04點，收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。