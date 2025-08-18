台股ETF 受益人創新高

台股氣氛熱絡，帶動台股ETF受益人數飆新高。根據集保戶股權分散8月15日最新統計資料顯示，台股ETF受益人上周增加25,652人，總人數為11,275,900人，創下歷史新高人數；統計今年增加1,050,064人。

台股ETF包括主動群益台灣強棒（00982A）、元大台灣50共九檔受益人數創高；其中五主動式台股ETF受益人全數創高，顯示出主動式ETF成為投資人新寵兒。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，台股融資餘額目前約2,483億元，距離3月底融資餘額大幅下跌前3,200億元有很大空間，代表台股資金面未出現過熱，台股後勢仍可以期待。

陳沅易指出，後續市場將關注三重點，一是232條款調查結果；為美俄烏等領袖會談；第三，川普關稅對美國經濟動能影響。看好第3季業績預估高成長或明年成長能見度提升的AI概念股；此外，隨美國聯準會未來降息機率提高，資金有望回流台股及融資成本降低的中小型股，可伺機加碼具股價表現潛力的標的，聚焦科技趨勢+定價權強的企業。

台灣加權指數在利多消息加持下，一路震盪向上，創歷史新高，帶動台股千金股數量急遽增加。據CMoney統計至8月14日，台股千金股數量高達24檔。

以主動統一台股增長ETF來看，即納入16檔千金股，涵蓋股王信驊、重返4,000元大關的股后世芯-KY，以及新千金奇鋐、智邦、精測等。自川普宣布關稅8月1日正式上路，隨即對設廠美國半導體業者釋出關稅豁免利多消息，加上美國CPI數據表現優於預期，市場降息預期升溫，推升股市表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。