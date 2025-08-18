聯準會降息預期支撐 美債ETF熱度升溫 吸金力道強勁

聯準會降息預期支撐債市買盤，過去一周淨流入整體固定收益型ETF資金達140.2億美元，主要為美國債市獲淨流入95.4億美元，亞洲與歐洲債市分別獲15.3億與5.7億美元淨流入。相較於上周，美國債市淨流入規模減少27%、然於亞洲和歐洲流入規模各成長29%和6.6%。

由債券品質分類，主要為投資等級債市淨流入89.2億美元，非投資等級債市也獲12.3億美元淨流入。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜·德賽表示，關稅對於通膨和經濟的衝擊逐漸顯現，多數投資級公司債有較大的經營彈性，能夠順應經濟局勢變化，不過儘管投資級公司債殖利率相對具吸引力，但低利差恐不足因應經濟和地緣政治風險，維持側重信用債並且嚴選持債，評估每家公司基本面及面臨不同政策的可能影響，在總體環境不確定下仍有個別企業特殊題材可尋。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒指出，美國非投資等級公司體質改善，信評達BB以上占比高於五成，即便經濟成長力道轉弱，企業違約風險仍可控，加上殖利率仍處7%以上水準，可彌補潛在風險，因此市場需求穩固、創造有利的供需技術面優勢。

安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢表示，受到貿易關稅進展、部分優異的企業財報以及AI投資熱情持續的支撐，投資人樂觀看待，有利美國股票部位與新興亞洲股市表現；其中台灣、中國強勁表現，特別是台灣受惠於AI熱潮；另外，考量美元走強以及印度和巴西等主要新興市場因貿易關稅風險而表現不佳，降低部分新興市場主權債。

關稅貿易談判進入尾聲、第2季企業財報穩健，市場風險情緒回升，為全球股票與信用資產的持續走升創造有利條件。陳信逢分析債市， 短端利率出現下跌，反映部分降息預期，但長端利率下跌有限。此外，景氣衰退疑慮減緩，市場追逐風險資產，信用利差已反轉緊縮，收益率仍具吸引力，建議維持一定比重配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。