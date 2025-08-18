00953B最新配息0.061元 預估年化配息率7.86%

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

群益投信官網最新配息公告顯示，群益優選非投等債（00953B）公告第11次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.061元。以8月18日收盤價9.31元來推算，預估單次配息率近0.66%，年化配息率約7.86%。

00953B本次除息日訂於9月2日，收益分配發放日則訂於9月26日。因此，想參與00953B本次領息的投資人，最晚需在9月1日買進。

法人表示，美國聯準會（Fed）今年降息時程難料，債市投資難度提升。統計顯示，今年來債券ETF受益人銳減逾15萬人，但目前104檔債券ETF中，仍有35檔債券ETF受益人逆勢增加。其中，00953B受益人今年來增加超過2.6萬人，是唯一一檔受益人增加超過萬人的債券ETF。

法人分析，雖然00953B掛牌僅一年，但首創「信用因子」加權機制，對於信評愈佳且信用利差愈小的成分券給予較大權重，並排除新興市場與 CCC 評級債券，讓違約率向投等債靠攏，並鎖定票面利率6%以上標的，加上產業配置多元，並兼顧投資人注重的資產品質、息收能力、分散性與流動性等優點，相當適合追求穩健收益的投資人，因此快速獲得市場青睞，奪下債券ETF人氣王寶座。

群益投信指出，美國大而美法案通過及關稅大致底定，政策不確定性逐步消除，加上美國最新通貨膨脹數據溫和，使投資人對9月降息預期升溫，市場風險偏好上升，有利風險資產表現，近期也可見資金持續流入非投等債。經濟數據可控，加上美企第2季獲利表現強勁，帶動信用利差收斂至兩年多來的低點，也提振美國非投等債走高。

群益投信表示，整體看來，在經濟韌性充足、風險可控下，非投等債具備短天期、高息收雙重優勢，後市仍可期待。投資人也可透過非投等債ETF來參與行情，並且滿足收益需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

