00953B配息公告！每股0.061元、估年化配息率7.86% 9月1日最後買進日

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益優選非投等債（00953B）公告第11次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.061元。以18日收盤價9.31元來推算，預估單次配息率近0.66%，年化配息率約7.86%。本次除息日訂9月2日，收益分配發放日則訂9月26日，因此，想參與00953B本次領息的投資人，最晚需在9月1日買進。

財富管理專家表示，今年受到聯準會降息時程難料，債市投資難度提升，使得債券ETF受益人銳減逾15萬，目前104檔債券ETF受益人合計約有195萬人，不過仍有35檔債券ETF受益人逆勢增加，其中，00953B受益人今年來增加超過2.6萬人，是唯一一檔受益人增加超過萬人的債券ETF，也使其成為備受市場關注的焦點。

財富管理專家指出，值得注意的是，雖然00953B掛牌僅一年，其首創的「信用因子」加權機制，對於信評越佳且信用利差越小的成分券給予較大權重，並排除新興市場與 CCC 評級債券，讓違約率向投等債靠攏，並鎖定票面利率6%以上標的，加上產業配置多元，同時兼顧投資人注重的資產品質、息收能力、分散性與流動性等優點，相當適合追求穩健收益的投資人，因此快速獲得市場青睞，奪下債券ETF人氣王寶座。

市場法人指出，隨著大而美法案通過以及關稅大致底定，政策不確定性逐步消除，加上美國最新通膨數據溫和，投資人對9月降息預期升溫，市場風險偏好上升，有利風險性資產表現，近期亦可見資金持續流入非投等債。經濟數據可控，再加上美企第2季獲利表現強勁，帶動信用利差收斂至兩年多來的低點，也提振美國非投等債走高。整體看來，在經濟韌性充足、風險可控下，具備短天期、高息收雙重優勢的非投等債後市表現仍可期待，投資人亦可透過非投等債ETF來參與行情，也滿足收益建立需求。

